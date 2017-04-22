Олимпийская сборная России по хоккею проиграла швейцарцам во втором матче Евровызова
БИЛЬ /Швейцария/, 22 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии со счетом 0:2 в матче Евровызова. Встреча прошла в швейцарском Биле.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На 10-й минуте отличился Пиус Зутер, на 60-й — Деннис Холленштайн.
Днем ранее швейцарцы одержали победу на российской командой со счетом 2:1. Встреча состоялась во Фрибуре.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter