Олимпийская сборная России по хоккею проиграла швейцарцам во втором матче Евровызова

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) может появиться несколько новых команд в сезоне-2017/18, а также будут внесены некоторые изменения в регламент проведения турнира. Об этом журналистам сообщил управляющий директор турнира Алексей Морозов.