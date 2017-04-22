Морозов: В МХЛ в следующем сезоне может появиться несколько новых команд

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В первом сезоне в турнире выступали 22 команды, а в сезоне-2016/17 — уже 31. Из них 29 представляли Россию, один клуб был из Казахстана («Снежные Барсы») и один из Латвии («Рига»).

«Уже идет работа к следующему сезону. К 30 апреля должны собрать все финансовые гарантии от клубов, что они будут участвовать. Могут появиться несколько новых команд в МХЛ, но давайте дождемся 1 мая, и мы сможем объявить, кто к нам добавится. Будут некоторые изменения внесены в регламент, а по календарю пока не решили, потому что до конца неизвестно, сколько в итоге будет команд в следующем сезоне», — сказал Морозов.

Также он сообщил, что во время зимней Олимпиады 2018 года проведение турнира приостанавливаться не будет. «В отношении молодежного хоккея не было никаких директив, поэтому будем играть во время паузы на Олимпиаду», — отмети управляющий директор МХЛ.