ХК «Красная Армия» во второй раз стал обладателем Кубка Харламова
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. «Красная Армия» из Москвы одержала победу над нижнекамским «Реактором» со счетом 2:1 в четвертом матче финальной серии
плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и стала обладателем Кубка Харламова. Встреча прошла в Москве.
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У армейцев заброшенными шайбами отметились Павел Подлубошнов (15-я минута) и Иван Силаев (56). В составе нижнекамцев отличился Булаи Набиуллин (45) .
Счет в финальной серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Красной Армии».
«Красная Армия» второй раз в истории стала обладателем Кубка Харламова. Ранее победителями становились ярославский «Локо» (2016 год), нижегородская «Чайка (2015), московский МХК «Спартак» (2014), «Омские Ястребы» (2012, 2013), «Красная Армия» (2011) и магнитогорская команда «Стальные Лисы» (2010).
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