ХК «Красная Армия» во второй раз стал обладателем Кубка Харламова

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У армейцев заброшенными шайбами отметились Павел Подлубошнов (15-я минута) и Иван Силаев (56). В составе нижнекамцев отличился Булаи Набиуллин (45) .

Счет в финальной серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Красной Армии».

«Красная Армия» второй раз в истории стала обладателем Кубка Харламова. Ранее победителями становились ярославский «Локо» (2016 год), нижегородская «Чайка (2015), московский МХК «Спартак» (2014), «Омские Ястребы» (2012, 2013), «Красная Армия» (2011) и магнитогорская команда «Стальные Лисы» (2010).