Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29518998/
22 апреля 2017, 19:53 | Хоккей: Россия | ТАСС

ХК «Красная Армия» во второй раз стал обладателем Кубка Харламова

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. «Красная Армия» из Москвы одержала победу над нижнекамским «Реактором» со счетом 2:1 в четвертом матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и стала обладателем Кубка Харламова. Встреча прошла в Москве.

ХК Красная Армия во второй раз стал обладателем Кубка Харламова - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

У армейцев заброшенными шайбами отметились Павел Подлубошнов (15-я минута) и Иван Силаев (56). В составе нижнекамцев отличился Булаи Набиуллин (45) .

Счет в финальной серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Красной Армии».

«Красная Армия» второй раз в истории стала обладателем Кубка Харламова. Ранее победителями становились ярославский «Локо» (2016 год), нижегородская «Чайка (2015), московский МХК «Спартак» (2014), «Омские Ястребы» (2012, 2013), «Красная Армия» (2011) и магнитогорская команда «Стальные Лисы» (2010).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Вячеслав Быков пока не планирует возвращаться к тренерской работе

ФРИБУР /Швейцария/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков пока не думает о возобновлении тренерской деятельности. Об этом он рассказал ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
22 апреля

Судейство не уровня ФИФА: "Зенит" со скандалом обыграл "Урал" в историческом матче

"Ростов" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России

Бельгийки сравняли счет в матче Кубка Федерации по теннису с россиянками