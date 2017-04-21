Экс-тренер «Автомобилиста» Разин жалеет о скандале в Екатеринбурге

Бывший наставник хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Разин заявил, что наговорил лишнего на пресс-конференции в Екатеринбурге после встречи хозяев льда с хоккеистами «Югры, сообщает 21 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

«Сегодня очень жалею, что тоже наговорил лишнего на пресс-конференции, обыграв в Екатеринбурге “Автомобилист” с “Югрой”. Ох, жалею! — сказал Разин в интервью “Спорт-Экспрессу”. — Да, я отомстил. Что-то доказал. Зачем еще на словах выплескивать? Не буду больше такого делать! Хочу предупредить: теперь мои пресс-конференции будут очень скучными. Можно не ходить».

В январе бывший главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин после победы своей нынешней команды, «Югры» из Ханты-Мансийска, над «шоферами» в очередном матче первенства КХЛ повел себя откровенно по-хамски и принялся на пресс-конференции оскорблять игроков свердловского клуба и нынешнего наставника Владимира Крикунова.

«Если я буду в возрасте Крикунова и буду жаловаться на все, ткните в меня пальцем — и я закончу с тренерством, — бросил, в частности, Разин в адрес наставника уральцев». Хоккеистов «Автомобилиста» он упрекнул в том, что они не могут реализовывать выходы на пустые ворота.