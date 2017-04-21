Экс-тренер «Автомобилиста» Разин жалеет о скандале в Екатеринбурге
Специалист признал, что во время
пресс-конференции наговорил лишнего.
Бывший наставник хоккейного клуба «Автомобилист» Андрей Разин заявил, что наговорил лишнего на
«Сегодня очень жалею, что тоже наговорил лишнего на
В январе бывший главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин после победы своей нынешней команды, «Югры» из
«Если я буду в возрасте Крикунова и буду жаловаться на все, ткните в меня пальцем — и я закончу с тренерством, — бросил, в частности, Разин в адрес наставника уральцев». Хоккеистов «Автомобилиста» он упрекнул в том, что они не могут реализовывать выходы на пустые ворота.
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