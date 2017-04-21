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21 апреля 2017, 8:57 | Хоккей: Россия | ИА Башинформ

«Салават Юлаев» подписал бывшего игрока НХЛ Ларсена

УФА, 21 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. «Салават Юлаев» приобрел у финского «Йокерита» права на датского защитника Филипа Ларсена.

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, Ларсену 27 лет, в КХЛ он выступал за «Югру» и «Йокерит», откуда вызывался на Матч звезд КХЛ 2016 года.

В активе Ларсена более 150 матчей в НХЛ за «Даллас Старз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс», где он провел прошедший сезон. Также в своей карьере Филип играл в шведской и финской лигах и принимал участие в пяти чемпионатах мира в составе сборной Дании. Взамен «Йокерит» получил права на шведского защитника Тима Эриксона и датского нападающего Никласа Йенсена, выбранных «Салаватом Юлаевым» на драфтах 2010-го и 2012-го годов.

После всех выше перечисленных операций «Салават Юлаев» достиг договоренности с Филипом Ларсеном о подписании двухлетнего контракта.
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