«Салават Юлаев» подписал бывшего игрока НХЛ Ларсена

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, Ларсену 27 лет, в КХЛ он выступал за «Югру» и «Йокерит», откуда вызывался на Матч звезд КХЛ 2016 года.

В активе Ларсена более 150 матчей в НХЛ за «Даллас Старз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс», где он провел прошедший сезон. Также в своей карьере Филип играл в шведской и финской лигах и принимал участие в пяти чемпионатах мира в составе сборной Дании. Взамен «Йокерит» получил права на шведского защитника Тима Эриксона и датского нападающего Никласа Йенсена, выбранных «Салаватом Юлаевым» на драфтах 2010-го и 2012-го годов.

После всех выше перечисленных операций «Салават Юлаев» достиг договоренности с Филипом Ларсеном о подписании двухлетнего контракта.