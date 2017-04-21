«Салават Юлаев» подписал бывшего игрока НХЛ Ларсена
УФА, 21 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. «Салават Юлаев» приобрел у финского «Йокерита» права на датского защитника Филипа Ларсена.
Как сообщает
В активе Ларсена более 150 матчей в НХЛ за «Даллас Старз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс», где он провел прошедший сезон. Также в своей карьере Филип играл в шведской и финской лигах и принимал участие в пяти чемпионатах мира в составе сборной Дании. Взамен «Йокерит» получил права на шведского защитника Тима Эриксона и датского нападающего Никласа Йенсена, выбранных «Салаватом Юлаевым» на драфтах 2010-го и 2012-го годов.
После всех выше перечисленных операций «Салават Юлаев» достиг договоренности с Филипом Ларсеном о подписании двухлетнего контракта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter