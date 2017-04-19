Ледовая арена появится в микрорайоне Уралмаш Екатеринбурга в 2017 году

Гендиректор УГМК Андрей Козицын и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в среду подписали соглашение о сотрудничестве в реализации этого проекта.

Горадминистрация предоставит земельный участок для строительства спортивного сооружения, а УГМК на условиях благотворительности оплатит его проектирование, строительно-монтажные работы и комплектацию. По окончании проекта крытая ледовая площадка перейдет в собственность муниципалитета.

Площадь здания арены составит 3,2 тыс. кв.м, размеры самого ледового поля — 58 м на 28 м.

Объект станет круглогодичной тренировочной базой для развития зимних видов спорта (хоккей, фигурное катание, шорт-трек и так далее), а также массового катания и семейного отдыха. Ежедневно на ней смогут заниматься до 320 человек.

«Надеемся, что в результате осуществления всех наших планов конкуренция за попадание в (хоккейную — ИФ) команду “Автомобилист” через пять лет составит минимум 10, а еще лучше 20 человек на место», — отметил А. Козицын, слова которого приводятся в сообщении.

Возведение данного спортивного объекта стало частью программы по развитию хоккея и хоккейной инфраструктуры на территории Свердловской области. Соответствующее соглашение между правительством области и УГМК было подписано в сентябре прошлого года. Документ предусматривает, что ежегодно в городах области в течение пяти лет будут появляться до четырех крытых ледовых площадок для занятия хоккеем и другими зимними видами спорта, а также для общего пользования.

Среди городов, в которых в ближайшее время будут построены такие арены, помимо Екатеринбурга значатся Кировград, Ревда, Красноуральск, Реж, Серов и другие. Планируется, что это будут проекты, схожие с екатеринбургским. Особая конструкция здания (облегченный металлокаркас и фундамент неглубокого залегания, а также инновационное тентовое покрытие с внутренним утеплением) позволяет возводить его в сжатые сроки и при минимальных затратах.

Как сообщалось, до 2022 года в Свердловской области планируется построить порядка 20 крытых ледовых арен. Средняя стоимость одного ледового дворца составит 80 млн рублей.