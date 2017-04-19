ФХР будет поддерживать клубы ВХЛ, имеющие проблемы с финансированием

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«Существует подход, по которому клубы, не имеющие финансовых гарантий, просто не будут допускать для участия в чемпионате. Я считаю его в корне неверным — мы должны думать о развитии хоккея в различных регионах, поэтому с одной стороны будем добиваться хороших финансовых гарантий, с другой стороны будем поддерживать клубы своими силами. В этом году проведена огромная работа федерацией хоккея для того, чтобы поддержать клубы ВХЛ, имеющие проблемы с финансированием», — сказал Курбатов.

Обладателем Кубка Братины сезона-2016/17 стало «Динамо» из Балашихи, которое является фарм-клубом одноименной московской команды. В финале подмосковный клуб, средний возраст игроков которого составляет около 21 года, победил усть-каменогорское «Торпедо».

«Чемпионат прошел очень хорошо. Несмотря на то, что финальная серия завершилась со счетом 4−0, нельзя сказать, что она прошла без борьбы. Фарм-клубы, про которые раньше говорили, что они мешают лиге развиваться, ставят какие-то иные задачи помимо спортивных, в этом году проявили себя очень ярко. Конечно, для лиги важно, что появились такие клубы, как Динамо (Балашиха) и «СКА-Нева"(Санкт-Петербург), которые служат примером хорошей посещаемости и правильной работы с болельщиками», — сказал Курбатов.

Ранее в СМИ появилось информация, что клубы «Югра"(Ханты-Мансийск) и новокузнецкий «Металлург» могут покинуть Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). На вопрос, возможна ли ситуация, при которой ряд клубов КХЛ могут начать выступать в ВХЛ, Курбатов ответил: «Если к нам подаст заявку клуб, который соответствует требованиям по финансированию, наличию команды, арены, то нет никаких оснований, чтобы этот клуб не взять. На общем собрании клубов будем рассматривать заявки клубов на следующий сезон. По поводу возможности участия «Югры» и новокузнецкого «Металлурга» в следующем сезоне ВХЛ нужно спрашивать у руководителей команд».