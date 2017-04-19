ФХР будет поддерживать клубы ВХЛ, имеющие проблемы с финансированием
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) окажет поддержку клубам Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), имеющим проблемы с финансированием. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
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«Существует подход, по которому клубы, не имеющие финансовых гарантий, просто не будут допускать для участия в чемпионате. Я считаю его в корне неверным — мы должны думать о развитии хоккея в различных регионах, поэтому с одной стороны будем добиваться хороших финансовых гарантий, с другой стороны будем поддерживать клубы своими силами. В этом году проведена огромная работа федерацией хоккея для того, чтобы поддержать клубы ВХЛ, имеющие проблемы с финансированием», — сказал Курбатов.
Обладателем Кубка Братины сезона-2016/17 стало «Динамо» из Балашихи, которое является
«Чемпионат прошел очень хорошо. Несмотря на то, что финальная серия завершилась со счетом 4−0, нельзя сказать, что она прошла без борьбы.
Ранее в СМИ появилось информация, что клубы «Югра"(Ханты-Мансийск) и новокузнецкий «Металлург» могут покинуть Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). На вопрос, возможна ли ситуация, при которой ряд клубов КХЛ могут начать выступать в ВХЛ, Курбатов ответил: «Если к нам подаст заявку клуб, который соответствует требованиям по финансированию, наличию команды, арены, то нет никаких оснований, чтобы этот клуб не взять. На общем собрании клубов будем рассматривать заявки клубов на следующий сезон. По поводу возможности участия «Югры» и новокузнецкого «Металлурга» в следующем сезоне ВХЛ нужно спрашивать у руководителей команд».
Курбатов отметил, что общее собрание ВХЛ пройдет 27 апреля. «У нас есть план стратегического реформирования лиги, исходя из которого мы решим, как сделать ВХЛ более привлекательной для спонсоров, болельщиков и телевидения. Общее собрание клубов и оргкомитета лиги пройдет 27 апреля, будут подведены итоги сезона, награждены победители и вручены индивидуальные призы, будет обсуждаться регламент лиги, состав участников на будущий сезон. Что касается проблем с финансированием, то их полностью нет только у
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