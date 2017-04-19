Выяснилось, чем отравились юные хоккеисты омского «Авангарда»

Медики констатировали кишечное расстройство у 26 детей.

На данный момент уже установлено, что один из детей заехал в гостиницу уже заболевшим, а остальные юные спортсмены уже от него подхватили кишечную инфекцию. Ребенка, от которого заразились другие дети, госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу. В итоге, эксперты не выявили причинно-следственной связи между заболеванием детей и кухней заведения.

«Несмотря на причину заболевания, специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения во время проверки работы ресторана. Возбуждено четыре административных дела о нарушении санитарных правил работниками ресторана и технического регламента», — сообщает telefakt.ru.

В настоящее время все юные хоккеисты вернулись в родные города.