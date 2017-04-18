«Красная Армия» разгромила «Реактор» во втором матче финала МХЛ
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. «Красная Армия» из Москвы одержала победу над нижнекамским «Реактором» со счетом 6:1 во втором матче финальной серии
плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске.
Шайбы в составе победителей забросили Семен Кошелев (10-я минута), Андрей Кузьменко (27, 28), Данила Квартальнов (34), Павел Карнаухов (34) и Иван Силаев (54). Хозяева ответили голом в исполнении Айнура Чабатова (57).
Счет в финальной серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Красной Армии». Следующая встреча между командами пройдет 21 апреля в Москве.
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