Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29471583/
18 апреля 2017, 20:45 | Хоккей: Россия | ТАСС

«Красная Армия» разгромила «Реактор» во втором матче финала МХЛ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. «Красная Армия» из Москвы одержала победу над нижнекамским «Реактором» со счетом 6:1 во втором матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча прошла в Нижнекамске.

Шайбы в составе победителей забросили Семен Кошелев (10-я минута), Андрей Кузьменко (27, 28), Данила Квартальнов (34), Павел Карнаухов (34) и Иван Силаев (54). Хозяева ответили голом в исполнении Айнура Чабатова (57).

Счет в финальной серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Красной Армии». Следующая встреча между командами пройдет 21 апреля в Москве.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

Кириленко: РФБ погасила основной долг организации

Федерация: гимнаст Аблязин отвечал на вопросы о допинге, к которому он не имеет отношения

ФИФА открыла голосование, которое определит девиз сборной России на Кубке конфедераций