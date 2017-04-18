Хоккеисты «Торпедо» и «Динамо» вновь подрались в финале ВХЛ

На 10-й минуте первого периода защитник «Динамо» Андрей Миронов сначала нарушил правила в борьбе с Русланом Ибатуллиным, а затем головой ударил Талгата Жайлауова и был удален до конца матча.



«Я просто Зидана вспомнил!» — прокомментировал Миронов инцидент в интервью ведущему «Держи передачу» Алексею Шевченко.



В третьем периоде в драке приняли участие нападающий «Торпедо» Аркадий Шестаков и защитник «Динамо» Егор Зайцев. Оба хоккеиста получили пятиминутные штрафы, а россиянин отправился прямиком в раздевалку из-за травмы руки.



Напомним, во втором матче серии состоялась массовая драка, по итогам которой судьи удалили по пятерке игроков каждой из команд.



«Торпедо» уступает в серии «Динамо» со счетом 0:3. Сегодня в Балашихе пройдет четвертая игра — начало в 22:00 по астанинскому времени.