Хоккеисты «Торпедо» и «Динамо» вновь подрались в финале ВХЛ
Третий финальный матч Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) между
усть-каменогорским «Торпедо» и балашихинским «Динамо» (2:5), не обошелся без драки, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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На 10-й минуте первого периода защитник «Динамо» Андрей Миронов сначала нарушил правила в борьбе с Русланом Ибатуллиным, а затем головой ударил Талгата Жайлауова и был удален до конца матча.
«Я просто Зидана вспомнил!» — прокомментировал Миронов инцидент в интервью ведущему «Держи передачу» Алексею Шевченко.
В третьем периоде в драке приняли участие нападающий «Торпедо» Аркадий Шестаков и защитник «Динамо» Егор Зайцев. Оба хоккеиста получили пятиминутные штрафы, а россиянин отправился прямиком в раздевалку
Напомним, во втором матче серии состоялась массовая драка, по итогам которой судьи удалили по пятерке игроков каждой из команд.
«Торпедо» уступает в серии «Динамо» со счетом 0:3. Сегодня в Балашихе пройдет четвертая игра — начало в 22:00 по астанинскому времени.
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