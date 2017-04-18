Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29468234/
18 апреля 2017, 15:52 | Хоккей: Россия | Sports.kz

Хоккеисты «Торпедо» и «Динамо» вновь подрались в финале ВХЛ

Третий финальный матч Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) между усть-каменогорским «Торпедо» и балашихинским «Динамо» (2:5), не обошелся без драки, сообщает Sports.kz.

Третий финальный матч Высшей хоккейной лиги (<span class=error>ВХЛ</span>) между <nobr>усть-каменогорским</nobr> <span class=error>Торпедо</span> и балашихинским Динамо (2:5) не обошелся без драки сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На 10-й минуте первого периода защитник «Динамо» Андрей Миронов сначала нарушил правила в борьбе с Русланом Ибатуллиным, а затем головой ударил Талгата Жайлауова и был удален до конца матча.

«Я просто Зидана вспомнил!» — прокомментировал Миронов инцидент в интервью ведущему «Держи передачу» Алексею Шевченко.

В третьем периоде в драке приняли участие нападающий «Торпедо» Аркадий Шестаков и защитник «Динамо» Егор Зайцев. Оба хоккеиста получили пятиминутные штрафы, а россиянин отправился прямиком в раздевалку из-за травмы руки.

Напомним, во втором матче серии состоялась массовая драка, по итогам которой судьи удалили по пятерке игроков каждой из команд.

«Торпедо» уступает в серии «Динамо» со счетом 0:3. Сегодня в Балашихе пройдет четвертая игра — начало в 22:00 по астанинскому времени.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
17 апреля

СМИ считают, что боксер, побивший Головкина, никогда не оправится от травм

«На охоту на GGG?». Куда полетел Сондерс?

Ирландские болельщики записали обращение к Головкину