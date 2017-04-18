Рустэм Хамитов встретился с главным тренером «Салавата Юлаева» Эрккой Вестерлундом

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— Хоккейный клуб «Салават Юлаев» — достояние республики и значимый бренд Континентальной хоккейной лиги. Мы уделяем большое внимание этому спортивному клубу и делаем всё, чтобы спортивные результаты были на самом высоком уровне, — сказал Рустэм Хамитов. — Вы подписали контракт на работу с хоккейным клубом, и для нас это значимое событие. Мы знаем Вас как крупного хоккейного специалиста, человека, глубоко знающего хоккей, создававшего новые команды. Человека, который добивался существенных, значимых результатов на уровне Финляндии и мирового хоккея. Конечно, мы довольны тем, что Вы согласились возглавить «Салават Юлаев».

Глава республики отметил, что не только клуб, но и вся система хоккея в регионе требует модернизации.

— У нас очень развит хоккей в муниципалитетах и городах. У нас 16 стадионов с искусственным льдом и несколько сотен открытых хоккейных площадок — много тысяч детей играют в хоккей с шайбой. Эта система требует надёжной, правильной, профессиональной работы, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Мы хотели бы, чтобы Вы в том числе подсказали нам, как работать с детским, юношеским хоккеем. Надо будет оценить работу наших хоккейных школ вместе с генеральным менеджером и генеральным директором клуба. Может быть, стоит подобрать новые методики подготовки молодых хоккеистов и вдохнуть новую жизнь в систему хоккея Республики Башкортостан.

По словам руководителя региона, за будущее хоккея в республике переживает огромное число болельщиков.

— У нас в республике живет 4,1 млн человек. И все они болеют, переживают за хоккейный клуб «Салават Юлаев». Это большая армия болельщиков. Много выходцев из республики живет в Российской Федерации, и они тоже переживают за наш хоккей, — сказал Рустэм Хамитов. — Эту позитивную энергию, исходящую от болельщиков, конечно же, надо правильно направить, канализировать, чтобы совместно с Вами получить хорошие, достойные спортивные результаты.

Финский наставник, который стал первым иностранцем, возглавившим уфимский клуб, высоко оценил развитие спорта в республике и возможности «Салавата Юлаева».

— Для меня большая честь быть здесь и тренировать «Салават Юлаев». Я очень уважительно отношусь к российской хоккейной школе и осознаю всю ответственность, которая ложится на меня как на тренера клуба, — отметил Эркка Вестерлунд. — Конечно, основная задача — это работа с «Салаватом Юлаевым». Тем не менее, у меня огромное желание тренировать и воспитывать именно молодёжь. На сегодняшний день у меня такое чувство, что у нас отличные игроки, хорошие спортсмены. Я обратил внимание, что можно поработать именно над улучшением командной работы и командного сотрудничества. Мы все должны работать сообща.