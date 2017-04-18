В Госдуме открылась выставка, посвященная 65-летию Третьяка

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В церемонии открытия выставки приняли участие глава партии ЛДПР Владимир Жириновский, глава партии КПРФ Геннадий Зюганов, а также депутат Госдумы, известный тренер РФ Валерий Газзаев.

Третьяк отметит юбилей 25 апреля. На выставке представлены архивные фото- и видеоматериалы, а также значимые экспонаты из его спортивной жизни. В церемонии открытия принял участие сам Третьяк. Выставка пройдет с 17 по 21 апреля.

«Цель выставки — показать болельщикам хоккея часть моей истории. Впервые в моей жизни все мои медали выставлены на обозрение наших болельщиков. Здесь даже два перстня музея хоккейной славы, они уникальны. До этого момента медали никогда не покидали моего дома», — сказал Третьяк.

Третьяк является трехкратным олимпийским чемпионом (1972, 1976, 1984), десятикратным чемпионом мира (1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983), девятикратным чемпионом Европы (1970, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983). Также он принял участие в знаменитой Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады.

Нынешний глава ФХР признан лучшим хоккеистом XX века по версии Международной федерации хоккея (ИИХФ). Пять раз он признавался лучшим хоккеистом СССР, трижды — лучшим хоккеистом Европы, четырежды — лучшим вратарем мировых первенств.