«Торпедо» потерпело третье поражение в финале плей-офф ВХЛ

В первом периоде Дмитрий Марковин из Балашихи открыл счет. Во второй двадцатиминутке Максим Капитуров их «Торпедо» и Антон Злобин из «Динамо» обменялись шайбами. В третьем отрезке игры Владимир Брюквин, Владислав Ефремов и Александр Кузнецов поразили ворота гостей, которые смогли ответить лишь одной шайбой в исполнении Александра Архипова.



В четвертом матче финала плей-офф ВХЛ 18 апреля усть-каменогорское «Торпедо» сыграет в Балашихе с «Динамо».



«Динамо» Балашиха — «Торпедо» 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Счет в серии: 3:0



Шайбы:

1:0 — 07:17 Марковин. В равенстве

1:1 — 34:40 Капитуров. В равенстве

2:1 — 35:37 Злобин (Бирюков, Пилипенко). В равенстве

3:1 — 40:35 Брюквин (Алексеев). В равенстве

4:1 — 40:54 Ефремов (Сидляров). В равенстве

4:2 — 44:07 Архипов (Иванов). В равенстве

5:2 — 49:59 Кузнецов (Алексеев, Маклюков). В большинстве



Вратари: Бочаров — Полуэктов

Штраф: 46:21 (37:6, 2:4, 7:11.