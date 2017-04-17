«Торпедо» потерпело третье поражение в финале плей-офф ВХЛ
В третьем матче финала
плей-офф ВХЛ в Балашихе усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Динамо», пишет Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первом периоде Дмитрий Марковин из Балашихи открыл счет. Во второй двадцатиминутке Максим Капитуров их «Торпедо» и Антон Злобин из «Динамо» обменялись шайбами. В третьем отрезке игры Владимир Брюквин, Владислав Ефремов и Александр Кузнецов поразили ворота гостей, которые смогли ответить лишь одной шайбой в исполнении Александра Архипова.
В четвертом матче финала
«Динамо» Балашиха — «Торпедо» 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Счет в серии: 3:0
Шайбы:
1:0 — 07:17 Марковин. В равенстве
1:1 — 34:40 Капитуров. В равенстве
2:1 — 35:37 Злобин (Бирюков, Пилипенко). В равенстве
3:1 — 40:35 Брюквин (Алексеев). В равенстве
4:1 — 40:54 Ефремов (Сидляров). В равенстве
4:2 — 44:07 Архипов (Иванов). В равенстве
5:2 — 49:59 Кузнецов (Алексеев, Маклюков). В большинстве
Вратари: Бочаров — Полуэктов
Штраф: 46:21 (37:6, 2:4, 7:11.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter