Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29459306/
17 апреля 2017, 23:08 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Торпедо» потерпело третье поражение в финале плей-офф ВХЛ

В третьем матче финала плей-офф ВХЛ в Балашихе усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Динамо», пишет Sports.kz.

В третьем матче финала <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>ВХЛ</span> в Балашихе <nobr>усть-каменогорское</nobr> <span class=error>Торпедо</span> сыграло с Динамо пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом периоде Дмитрий Марковин из Балашихи открыл счет. Во второй двадцатиминутке Максим Капитуров их «Торпедо» и Антон Злобин из «Динамо» обменялись шайбами. В третьем отрезке игры Владимир Брюквин, Владислав Ефремов и Александр Кузнецов поразили ворота гостей, которые смогли ответить лишь одной шайбой в исполнении Александра Архипова.

В четвертом матче финала плей-офф ВХЛ 18 апреля усть-каменогорское «Торпедо» сыграет в Балашихе с «Динамо».

«Динамо» Балашиха — «Торпедо» 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Счет в серии: 3:0

Шайбы:
1:0 — 07:17 Марковин. В равенстве
1:1 — 34:40 Капитуров. В равенстве
2:1 — 35:37 Злобин (Бирюков, Пилипенко). В равенстве
3:1 — 40:35 Брюквин (Алексеев). В равенстве
4:1 — 40:54 Ефремов (Сидляров). В равенстве
4:2 — 44:07 Архипов (Иванов). В равенстве
5:2 — 49:59 Кузнецов (Алексеев, Маклюков). В большинстве

Вратари: Бочаров — Полуэктов
Штраф: 46:21 (37:6, 2:4, 7:11.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

Непобежденный супертяж назвал Головкина лучшим боксером в мире

Экс-тренер Гатти и Тайсона сказал, с кем нужно драться Головкину

Почему Головкину не нужен бой с Сондерсом прямо сейчас