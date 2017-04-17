Хоккеисты юниорской сборной России обыграли шведов в матче Турнира пяти наций

Встреча, прошедшая в понедельник в подмосковном Дмитрове, завершилась в овертайме со счетом 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 1:0) в пользу россиян. В составе российской команды дубль оформил Дмитрий Завгородний (13-я и 20-я минуты), также отличились Никита Охотюк (24), Даниил Гизатуллин (39) и Павел Корешков (65).

Российские хоккеисты одержали на турнире три победы при одном поражении и с 9 очками в активе стали вторыми в таблице соревнований. Победителями турнира стали шведы с 10 очками в активе.