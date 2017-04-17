«Красная Армия» обыграла «Реактор» в первом матче финала Кубка Харламова

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Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 7:4.



В составе команды победителей отличились Никита Макеев, Михаил Мещеряков, Игорь Мясищев, Андрей Кузьменко, а также Семён Кошелев, оформивший хет-трик. У «Реактора» Разат Тимиров сделал дубль, ещё по шайбе забросили Рафаэль Бикмуллин и Данил Воеводин.



Второй матч серии состоится 18 апреля в Нижнекамске.