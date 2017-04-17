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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29451352/
17 апреля 2017, 10:45 | Хоккей: Россия | АиФ Екатеринбург

На Уралмаше построят новую хоккейную арену

Ледовый дворец будет расположен по адресу Кировградская, 30 а.

Новая ледовая арена будет построена в Екатеринбурге на Уралмаше по адресу Кировградская 30, а, сообщили 17 апреля «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В ближайшее время будет подписано соглашение о строительстве. Администрация города предоставит одной из крупных компаний земельный участок. Проектирование, строительно-монтажные работы и комплектацию спортивного объекта возьмет на себя компания.

Арену можно будет использовать для занятий детско-юношеской спортивной школы. После окончания работ арена поступит в собственность города.

На новой ледовой арене будет проводить свои матчи ХК «Автомобилист». Нынешняя арена команды КРК «Уралец» морально устарела.
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