На Уралмаше построят новую хоккейную арену
Ледовый дворец будет расположен по адресу Кировградская, 30 а.
Новая ледовая арена будет построена в Екатеринбурге на Уралмаше по адресу Кировградская 30, а, сообщили 17 апреля «АиФ-Урал» в
В ближайшее время будет подписано соглашение о строительстве. Администрация города предоставит одной из крупных компаний земельный участок. Проектирование,
Арену можно будет использовать для занятий
На новой ледовой арене будет проводить свои матчи ХК «Автомобилист». Нынешняя арена команды КРК «Уралец» морально устарела.
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