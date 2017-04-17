Юрий Панов вновь возглавил «Омских Ястребов»

Специалист работал тренером молодёжной команды в 2011 — 2013 годах, с сезона-2013/14 был главным тренером «Омских Ястребов». В ноябре 2015 вошёл в тренерский штаб «Авангарда», а с августа 2016 работал тренером карагандинской «Сарыарки».



«В первую очередь, я хотел бы сказать спасибо руководству клуба, что в непростой ситуации, сложившейся перед стартом сезона, меня поддержали, нашли место работы в Караганде, а теперь предложили вернуться в Омск, — и я с удовольствием согласился. В “Омских Ястребах” все ребята знакомые, остались прежние тренеры, администрация, персонал. Как будто ничего и не менялось, я вернулся домой. В молодёжке каждый сезон состав серьёзно обновляется, и всегда один год сильнее, другой — слабее, с кем-то легче работать, с кем-то тяжелее. Пока судить сложно, но работы предстоит очень много. Главное, чтобы у игроков было желание тренироваться и совершенствовать свои навыки, а мы приложим все силы, чтобы помочь ребятам.



Сейчас конец сезона, у парней накопилась усталость, беспокоят старые травмы, и это не даёт некоторым игрокам возможности работать в полную силу. При этом остальные работают на максимуме, поэтому выводы пока делать рано. Некоторые сейчас проходят сбор с первой командой, кто-то закрепится в основе, а кто-то, может быть, получит свой шанс в других клубах КХЛ. Оставшиеся вернутся к нам. Сейчас наши воспитанники 2000 года рождения завершили выступления в Первенстве, и теперь до конца сезона мы будем просматривать их, а по итогам этой работы решим, кого подписывать, а кого — нет.



Цели всегда одни. Мы должны готовить игроков для первой команды, делать так, чтобы там они выходили на ведущие роли. Важно, чтобы наша молодёжка “звучала”, чтобы “Омские Ястребы” занимали только высокие места, были лидерами молодёжного хоккея и радовали своих многочисленных болельщиков», — прокомментировал Панов своё возвращение в команду МХЛ.