Юрий Панов вновь возглавил «Омских Ястребов»
Новым главным тренером «Омских Ястребов» назначен воспитанник омского хоккея Юрий Панов.
Специалист работал тренером молодёжной команды в 2011 — 2013 годах, с сезона-2013/14 был главным тренером «Омских Ястребов». В ноябре 2015 вошёл в тренерский штаб «Авангарда», а с августа 2016 работал тренером карагандинской «Сарыарки».
«В первую очередь, я хотел бы сказать спасибо руководству клуба, что в непростой ситуации, сложившейся перед стартом сезона, меня поддержали, нашли место работы в Караганде, а теперь предложили вернуться в Омск, — и я с удовольствием согласился. В “Омских Ястребах” все ребята знакомые, остались прежние тренеры, администрация, персонал. Как будто ничего и не менялось, я вернулся домой. В молодёжке каждый сезон состав серьёзно обновляется, и всегда один год сильнее, другой — слабее, с
Сейчас конец сезона, у парней накопилась усталость, беспокоят старые травмы, и это не даёт некоторым игрокам возможности работать в полную силу. При этом остальные работают на максимуме, поэтому выводы пока делать рано. Некоторые сейчас проходят сбор с первой командой,
Цели всегда одни. Мы должны готовить игроков для первой команды, делать так, чтобы там они выходили на ведущие роли. Важно, чтобы наша молодёжка “звучала”, чтобы “Омские Ястребы” занимали только высокие места, были лидерами молодёжного хоккея и радовали своих многочисленных болельщиков», — прокомментировал Панов своё возвращение в команду МХЛ.
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