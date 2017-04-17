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17 апреля 2017, 9:13 | Хоккей: Россия | АиФ Ростов-на-Дону

ХК «Ростов» завоевал Кубок Федерации

Хоккейный клуб «Ростов» завоевал Кубок Федерации сезона 2016/2017, обыграв смоленский «Славутич» в пятом матче финальной серии.

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Как сообщает пресс-служба донского клуба, состоявшаяся 16 апреля в ростовском Дворце спорта встреча команд завершилась со счетом 3:2 в пользу «кондоров».

В финальной серии «Ростов» выиграл четыре из пяти матчей.

Напомним, в прошлом сезоне «кондоры» проиграли в финальной серии ХК «Тамбов».

В этом сезоне «Ростов» обыграл тамбовскую команду в полуфинале.
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