ХК «Ростов» завоевал Кубок Федерации
Хоккейный клуб «Ростов» завоевал Кубок Федерации сезона 2016/2017, обыграв смоленский «Славутич» в пятом матче финальной серии.
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В финальной серии «Ростов» выиграл четыре из пяти матчей.
Напомним, в прошлом сезоне «кондоры» проиграли в финальной серии ХК «Тамбов».
В этом сезоне «Ростов» обыграл тамбовскую команду в полуфинале.
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