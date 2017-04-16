Юниорская сборная РФ по хоккею заняла второе место на Турнире четырех наций в Чехии

Россияне в заключительном матче на турнире в воскресенье обыграли в серии буллитов команду Чехии со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0). В составе сборной РФ шайбы забросили Иван Манин (22), Даниил Гущин (28), Илья Николаев (45), победный буллит на счету Гущина.

Сборная России набрала 5 очков в трех матчах и заняла второе место следом за командой Швеции, у которой 6 очков. На третьей строчке финны (4 очка). Замыкает турнирную таблицу сборная Чехии (3 очка).