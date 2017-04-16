Юниорская сборная России по хоккею обыграла чехов в матче Турнира пяти наций
Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 17 лет) обыграла сверстников из Чехии в матче Турнира пяти наций.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Дмитрове, завершилась победой россиян со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Шайбами отметились Григорий Денисенко (на 40-й минуте) и дважды Дмитрий Завгородний (44, 47).
Ранее россияне на турнире уступили сборной Финляндии и обыграли команду Швейцарии. В заключительном матче турнира сборная России 17 апреля сыграет со шведами.
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