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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29447319/
16 апреля 2017, 20:58 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Юниорская сборная России по хоккею обыграла чехов в матче Турнира пяти наций

Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 17 лет) обыграла сверстников из Чехии в матче Турнира пяти наций.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Дмитрове, завершилась победой россиян со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Шайбами отметились Григорий Денисенко (на 40-й минуте) и дважды Дмитрий Завгородний (44, 47).

Ранее россияне на турнире уступили сборной Финляндии и обыграли команду Швейцарии. В заключительном матче турнира сборная России 17 апреля сыграет со шведами.
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Новости Российского хоккея

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