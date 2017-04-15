Хоккеисты юниорской сборной РФ в овертайме уступили финнам на Турнире четырех наций

Субботний матч завершился поражением российской команды со счетом 4:5 (0:1, 2:2, 2:1, 0:1). В составе сборной России дубль сделал Ярослав Лихачев (29-я и 44-я минуты), еще по шайбе забросили Василий Подколзин (21) и Даниил Гущин (47).

Ранее в своем стартовом матче на турнире россияне по буллитам одолели шведов (2:1). В заключительной игре команда Владимира Филатова в воскресенье встретится со сборной Чехии.