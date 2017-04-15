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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29440707/
15 апреля 2017, 17:57 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Хоккеисты юниорской сборной РФ в овертайме уступили финнам на Турнире четырех наций

Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 16 лет) в овертайме уступили команде Финляндии в матче Турнира четырех наций, который проходит в Чехии.

Субботний матч завершился поражением российской команды со счетом 4:5 (0:1, 2:2, 2:1, 0:1). В составе сборной России дубль сделал Ярослав Лихачев (29-я и 44-я минуты), еще по шайбе забросили Василий Подколзин (21) и Даниил Гущин (47).

Ранее в своем стартовом матче на турнире россияне по буллитам одолели шведов (2:1). В заключительной игре команда Владимира Филатова в воскресенье встретится со сборной Чехии.
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