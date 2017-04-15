ФХР не намерена вмешиваться в конфликт хоккейных федераций Башкортостана

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Министерство спорта республики в августе 2016 года приостановило аккредитацию на проведение соревнований Федерации хоккея Башкортостана и передало это право Объединенной федерации хоккея Башкирии по причине, в частности, отсутствия работы с хоккейными клубами республики. Глава федерации Александр Николаев заявлял, что считает эти нарушения надуманными.

«Мы общественная организация и поддерживаем ту федерацию, с которой работает и которую поддерживает министерство спорта Башкирии. Мы не вмешиваемся в конфликты, — сказал Третьяк. — Должна быть одна аккредитованная федерация».

Объединенной федерацией руководит помощник генерального директора клуба Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» Александр Семак.