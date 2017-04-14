Клуб из Харбина пока не подал заявку для участия в чемпионате ВХЛ

Ранее было объявлено, что главным тренером команды в ВХЛ станет Алексей Тертышный, который помогал в «Куньлуне» бывшему главному тренеру команды Владимиру Юрзинову-младшему.

«Обсуждение по клубу из Харбина идет, официальной заявки еще нет, но, думаю, она будет», — сказал Курбатов.

В четверг стартовала финальная серия Кубка Братины — главного трофея плей-офф чемпионата ВХЛ, в которой встречаются «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и подмосковное «Динамо» из Балашихи. В первом матче в Казахстане победу одержало «Динамо» со счетом 2:1.

«Итоги сезона подводить пока рановато. Но уже можно сказать, что регулярный чемпионат прошел хорошо — итоги мы еще будем подводить, хотя все очень позитивно. Что касается проблем у клубов, то они были и в этом, и в прошлых годах, в следующем сезоне постараемся их избежать. Это реалии жизни, которые от нас не зависят», — отметил Курбатов.