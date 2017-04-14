Клуб из Харбина пока не подал заявку для участия в чемпионате ВХЛ
ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Китайская команда из Харбина, являющаяся
фарм-клубом «Куньлуня», пока не подала официальную заявку для участия в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.
Ранее было объявлено, что главным тренером команды в ВХЛ станет Алексей Тертышный, который помогал в «Куньлуне» бывшему главному тренеру команды Владимиру
«Обсуждение по клубу из Харбина идет, официальной заявки еще нет, но, думаю, она будет», — сказал Курбатов.
В четверг стартовала финальная серия Кубка Братины — главного трофея
«Итоги сезона подводить пока рановато. Но уже можно сказать, что регулярный чемпионат прошел хорошо — итоги мы еще будем подводить, хотя все очень позитивно. Что касается проблем у клубов, то они были и в этом, и в прошлых годах, в следующем сезоне постараемся их избежать. Это реалии жизни, которые от нас не зависят», — отметил Курбатов.
В текущем сезоне с чемпионата ВХЛ
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