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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29426048/
14 апреля 2017, 9:45 | Хоккей: Россия | ТАСС

Клуб из Харбина пока не подал заявку для участия в чемпионате ВХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Китайская команда из Харбина, являющаяся фарм-клубом «Куньлуня», пока не подала официальную заявку для участия в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

Ранее было объявлено, что главным тренером команды в ВХЛ станет Алексей Тертышный, который помогал в «Куньлуне» бывшему главному тренеру команды Владимиру Юрзинову-младшему.

«Обсуждение по клубу из Харбина идет, официальной заявки еще нет, но, думаю, она будет», — сказал Курбатов.

В четверг стартовала финальная серия Кубка Братины — главного трофея плей-офф чемпионата ВХЛ, в которой встречаются «Торпедо» (Усть-Каменогорск) и подмосковное «Динамо» из Балашихи. В первом матче в Казахстане победу одержало «Динамо» со счетом 2:1.

«Итоги сезона подводить пока рановато. Но уже можно сказать, что регулярный чемпионат прошел хорошо — итоги мы еще будем подводить, хотя все очень позитивно. Что касается проблем у клубов, то они были и в этом, и в прошлых годах, в следующем сезоне постараемся их избежать. Это реалии жизни, которые от нас не зависят», — отметил Курбатов.

В текущем сезоне с чемпионата ВХЛ из-за финансовых проблем снялся саратовский «Кристалл». Также проблемы были, в частности, у тверского ТХК и воронежского «Бурана».
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