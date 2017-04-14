«Ак Барс» расторг контракт с вратарем Станиславом Галимовым

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— Галимов покинул «Ак Барс». О будущем игрока говорить пока рано, — сказал Николаев.

Однако, как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, на 90% хоккеист продолжит карьеру в «Торпедо».

Отметим, что в регулярном чемпионате КХЛ Галимов провел в составе «Ак Барса» 24 матча, в которых одержал 14 побед. Ранее он выступал за ЦСКА и «Атлант».