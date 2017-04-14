«Ак Барс» расторг контракт с вратарем Станиславом Галимовым
Казанский «Ак Барс» по обоюдному согласию сторон расторг контракт со Станиславом Галимовым. Об этом сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев, передает «Р-Спорт».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Галимов покинул «Ак Барс». О будущем игрока говорить пока рано, — сказал Николаев.
Однако, как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, на 90% хоккеист продолжит карьеру в «Торпедо».
Отметим, что в регулярном чемпионате КХЛ Галимов провел в составе «Ак Барса» 24 матча, в которых одержал 14 побед. Ранее он выступал за ЦСКА и «Атлант».
Напомним, ранее стало известно, что
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