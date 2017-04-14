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14 апреля 2017, 10:25 | Хоккей: Россия | Prokazan.ru

«Ак Барс» расторг контракт с вратарем Станиславом Галимовым

Казанский «Ак Барс» по обоюдному согласию сторон расторг контракт со Станиславом Галимовым. Об этом сообщил агент хоккеиста Юрий Николаев, передает «Р-Спорт».

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 — Галимов покинул «Ак Барс». О будущем игрока говорить пока рано, — сказал Николаев.

Однако, как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, на 90% хоккеист продолжит карьеру в «Торпедо».

Отметим, что в регулярном чемпионате КХЛ Галимов провел в составе «Ак Барса» 24 матча, в которых одержал 14 побед. Ранее он выступал за ЦСКА и «Атлант».

Напомним, ранее стало известно, что экс-защитник «Ак Барса» Зият Пайгин подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Хоккеист отверг предложение «Ак Барса» о новом контракте и отправился в Северную Америку. Сообщается, что за новую команду Пайгин будет выступать под номером 209.
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