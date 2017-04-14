Российские хоккеисты уступили Франции в матче «Еврочелленджа»
Наша вторая сборная по хоккею уступила в Челябинске. Вторая («олимпийская») сборная России по хоккею в матче «Еврочелленджа» на челябинском льду неожиданно уступила французам, которые готовятся к частично домашнему для них чемпионату мира-2017 — 0:1.
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Стандартные 60 минут чистого времени матча не выявили сильнейшего. Команда главного тренера Олега Браташа и «трехцветные» ни разу не смогли поразить ворота друг друга. А вот в овертайме гостям удалось отличиться и праздновать победу. Шайба на счету Дамьена Флери.
Напомним, что на стартующем 5 мая чемпионате мира французы выступят в группе «В» предварительного этапа на парижском льду. Игры группы «А» и матчи
Второй матч Россия — Франция в Челябинске состоится в субботу, 15 апреля.
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