Российские хоккеисты уступили Франции в матче «Еврочелленджа»

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Стандартные 60 минут чистого времени матча не выявили сильнейшего. Команда главного тренера Олега Браташа и «трехцветные» ни разу не смогли поразить ворота друг друга. А вот в овертайме гостям удалось отличиться и праздновать победу. Шайба на счету Дамьена Флери.

Напомним, что на стартующем 5 мая чемпионате мира французы выступят в группе «В» предварительного этапа на парижском льду. Игры группы «А» и матчи плей-офф пройдут в немецком Кельне.

Второй матч Россия — Франция в Челябинске состоится в субботу, 15 апреля.