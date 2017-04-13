Мостовой принял участие в жеребьевке финала 6-го сезона Ночной хоккейной лиги

Шестой сезон НХЛ стал рекордным в плане количества участников, включив в себя 817 команд из 74 регионов. Финал турнира традиционно пройдет в Сочи 4—16 мая . В нем примут участие 156 команд, включая победителей региональных отборочных этапов в трех дивизионах — «Любитель 40+», «Любитель 18+ Лига надежды» и «Любитель 18+ Лига мечты 18+».

Мостовой наряду с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко является участником команды «Ледяные Волки», которая в нынешнем сезоне вышла в финал НХЛ в дивизионе «Кубок Большого шлема», в котором будут соревноваться 12 команд, разбитых на три группы. «Я играю на позиции защитника, но с активными подключениями. Так что, по сути, амплуа я не менял — по-прежнему являюсь полузащитником», — заметил Мостовой в общении с журналистами.

«Хоккей помогает получить эмоции, которых очень не хватает после завершения профессиональной карьеры, — добавил Мостовой. — Времени свободного много, поэтому есть возможность получать удовольствия от игры в Ночной лиге. Что касается Плющенко, то он очень быстро влился в команду. Сами понимаете, многое решает катание, которое у него лучшее. В самом начале он привыкал к специфике, но теперь умеет забрасывать шайбы именно тогда, когда это нужно».

В основном дивизионе «Лига чемпионов», в котором борьба пойдет за грант на строительство ледового дворца и Кубок Крутова, впервые все 64 команды примут участие в едином турнире. Команды разбиты фактически на две конференции — группы А и Б, в каждой из которых восемь подгрупп. Победитель турнира будет определен в матче между победителями данных «конференций».