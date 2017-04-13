Шесть команд примут участие в хоккейном турнире «Кубок губернатора Нижегородской области» 1—7 августа 2017 года
В 2016 году нижегородское «Торпедо» в четвертый раз стало победителем Кубка губернатора Нижегородской области.
Шесть команд примут участие в хоккейном турнире «Кубок губернатора Нижегородской области»
По информации ХК «Торпедо», определился состав участников девятого традиционного предсезонного турнира «Кубок Губернатора Нижегородской области», который пройдет в Нижнем Н с 1 по 7 августа.
В нем примут участие шесть команд: «Торпедо» (Нижний Новгород), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Спартак» (Москва), «Металлург» (Новокузнецк) и «Салават Юлаев» (Уфа).
Турнир пройдет по круговой системе. Команды сыграют по одному матчу друг с другом и определят победителя и призеров.
Календарь матчей:
1 августа, вторник.
12:00 Ак Барс (Казань) — Автомобилист (Екатеринбург).
15:00 Спартак (Москва) — Металлург (Новокузнецк).
19:00 Торпедо (Нижний Новгород) — Салават Юлаев (Уфа).
2 августа, среда.
15:00 Металлург (Новокузнецк) — Автомобилист (Екатеринбург).
19:00 Торпедо (Нижний Новгород) — Ак Барс (Казань).
3 августа, четверг.
15:00 Ак Барс (Казань) — Салават Юлаев (Уфа).
19:00 Автомобилист (Екатеринбург) — Спартак (Москва).
4 августа, пятница.
15:00 Салават Юлаев (Уфа) — Спартак (Москва).
19:00 Торпедо (Нижний Новгород) — Металлург (Новокузнецк).
5 августа, суббота.
15:00 Металлург (Новокузнецк) — Ак Барс (Казань).
19:00 Салават Юлаев (Уфа) — Автомобилист (Екатеринбург).
6 августа, воскресенье.
15:00 Ак Барс (Казань) — Спартак (Москва).
19:00 Торпедо (Нижний Новгород) — Автомобилист (Екатеринбург).
7 августа, понедельник.
13:00 Металлург (Новокузнецк) — Салават Юлаев (Уфа).
19:00 Торпедо (Нижний Новгород) — Спартак (Москва).
Как сообщалось ранее, в 2016 году нижегородское «Торпедо» в четвертый раз стало победителем Кубка губернатора Нижегородской области.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter