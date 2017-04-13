Шесть команд примут участие в хоккейном турнире «Кубок губернатора Нижегородской области» 1—7 августа 2017 года.

По информации ХК «Торпедо», определился состав участников девятого традиционного предсезонного турнира «Кубок Губернатора Нижегородской области», который пройдет в Нижнем Н с 1 по 7 августа.

В нем примут участие шесть команд: «Торпедо» (Нижний Новгород), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Спартак» (Москва), «Металлург» (Новокузнецк) и «Салават Юлаев» (Уфа).

Турнир пройдет по круговой системе. Команды сыграют по одному матчу друг с другом и определят победителя и призеров.

Календарь матчей:

1 августа, вторник.

12:00 Ак Барс (Казань) — Автомобилист (Екатеринбург).

15:00 Спартак (Москва) — Металлург (Новокузнецк).

19:00 Торпедо (Нижний Новгород) — Салават Юлаев (Уфа).

2 августа, среда.

15:00 Металлург (Новокузнецк) — Автомобилист (Екатеринбург).

19:00 Торпедо (Нижний Новгород) — Ак Барс (Казань).

3 августа, четверг.

15:00 Ак Барс (Казань) — Салават Юлаев (Уфа).

19:00 Автомобилист (Екатеринбург) — Спартак (Москва).

4 августа, пятница.

15:00 Салават Юлаев (Уфа) — Спартак (Москва).

19:00 Торпедо (Нижний Новгород) — Металлург (Новокузнецк).

5 августа, суббота.

15:00 Металлург (Новокузнецк) — Ак Барс (Казань).

19:00 Салават Юлаев (Уфа) — Автомобилист (Екатеринбург).

6 августа, воскресенье.

15:00 Ак Барс (Казань) — Спартак (Москва).

19:00 Торпедо (Нижний Новгород) — Автомобилист (Екатеринбург).

7 августа, понедельник.

13:00 Металлург (Новокузнецк) — Салават Юлаев (Уфа).

19:00 Торпедо (Нижний Новгород) — Спартак (Москва).

Как сообщалось ранее, в 2016 году нижегородское «Торпедо» в четвертый раз стало победителем Кубка губернатора Нижегородской области.