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13 апреля 2017, 13:21 | Хоккей: Россия | Sports.kz

Андрей Сидоренко: «Торпедо» победит «Динамо» со счетом 3:1

Экс-главный тренер национальной сборной Беларуси, челябинского «Трактора» и московского «Спартака» Андрей Сидоренко в разговоре с корреспондентом «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на первый матч финала Кубка Братины «Торпедо» У-К — «Динамо» Балашиха.

<nobr>Экс-главный</nobr> тренер национальной сборной <span class=error>Беларуси</span> челябинского Трактора и московского Спартака Андрей Сидоренко в разговоре с корреспондентом Рейтинга Букмекеров дал прогноз на первый матч финала Кубка <span class=error>Братины</span> <span class=error>Торпедо</span> <nobr>У-К </nobr>— Динамо Балашиха. Увеличить
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«Финал должен быть интересным. В решающую стадию вышли две разные по стилю команды. Динамовцы впервые играют в финале, и для команды это мощный вызов. Для каждого игрока шанс проявить и показать себя с лучшей стороны.

“Торпедо” в регулярном чемпионате стало первым. Команда поопытней и более мастеровитой. Думаю, что победит “Торпедо” со счетом 3:1 за счёт игры на своей площадке, а также игре в атаке и опыта игроков», — сказал Сидоренко.

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