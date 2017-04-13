Андрей Сидоренко: «Торпедо» победит «Динамо» со счетом 3:1
Экс-главный тренер национальной сборной Беларуси, челябинского «Трактора» и московского «Спартака» Андрей Сидоренко в разговоре с корреспондентом «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на первый матч финала Кубка Братины «Торпедо» У-К — «Динамо» Балашиха.
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«Финал должен быть интересным. В решающую стадию вышли две разные по стилю команды. Динамовцы впервые играют в финале, и для команды это мощный вызов. Для каждого игрока шанс проявить и показать себя с лучшей стороны.
“Торпедо” в регулярном чемпионате стало первым. Команда поопытней и более мастеровитой. Думаю, что победит “Торпедо” со счетом 3:1 за счёт игры на своей площадке, а также игре в атаке и опыта игроков», — сказал Сидоренко.
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