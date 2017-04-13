Андрей Сидоренко: «Торпедо» победит «Динамо» со счетом 3:1

«Финал должен быть интересным. В решающую стадию вышли две разные по стилю команды. Динамовцы впервые играют в финале, и для команды это мощный вызов. Для каждого игрока шанс проявить и показать себя с лучшей стороны.



“Торпедо” в регулярном чемпионате стало первым. Команда поопытней и более мастеровитой. Думаю, что победит “Торпедо” со счетом 3:1 за счёт игры на своей площадке, а также игре в атаке и опыта игроков», — сказал Сидоренко.