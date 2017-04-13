Бахмутов: В Ночную хоккейную лигу хотят вступить команды из США и Канады

«Желающих из других стран много. Как правило, это русскоговорящие диаспоры. Очень много пожеланий из Казахстана, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, США и Канады. Пожелания есть, пока сложно сказать, в каком виде мы их будем использовать», — передаёт слова Бахмутова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.