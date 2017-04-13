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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29415411/
13 апреля 2017, 12:38 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Бахмутов: В Ночную хоккейную лигу хотят вступить команды из США и Канады

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов рассказал о географии команд, желающих вступить в организацию.

«Желающих из других стран много. Как правило, это русскоговорящие диаспоры. Очень много пожеланий из Казахстана, Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, США и Канады. Пожелания есть, пока сложно сказать, в каком виде мы их будем использовать», — передаёт слова Бахмутова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
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