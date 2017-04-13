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13 апреля 2017, 12:08 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

На фестивале Ночной хоккейной лиги сыграет команда из Германии

Двукратный олимпийский чемпион, президент Ночной хоккейной лиги Александр Якушев рассказал, что на фестивале лиги, который пройдёт с 3 по 17 мая, сыграет команда из Германии.

«В этом сезоне у нас не будет отдельного дивизиона, как это было раньше, в котором играли 12 иностранных команд. В этом году будет участвовать команда из Германии, в которой, преимущественно, будут играть русскоязычные игроки. Она примет участие в коммерческом дивизионе», — передаёт слова Якушева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
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