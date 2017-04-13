«Норильский Никель» стал новым спонсором Ночной хоккейной лиги
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Новым генеральным партнером любительского турнира Ночной хоккейной лиги стала компания «Норильский Никель». Об этом на
пресс-конференции заявил генеральный директор турнира Игорь Бахмутов.
В четверг состоялась жеребьевка финала шестого фестиваля среди любительских команд Ночной хоккейной лиги. В церемонии приняли участие президент лиги Александр Якушев, генеральный директор Игорь Бахмутов и заместитель министра спорта Марина Томилова.
«Компания “Норильский Никель” стала генеральным партнером Ночной хоккейной лиги. А Владимир Потанин (глава компании) возглавил фонд развития НХЛ. Он и сам часто принимает участие в турнире», — сказал Бахмутов.
Ночная хоккейная лига — любительская спортивная организация. Задача, которая перед ней стоит — развитие массового хоккея в стране. Участие в чемпионате лиги могут принять все желающие из всех регионов России. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта РФ.
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