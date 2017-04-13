Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29414696/
13 апреля 2017, 11:56 | Хоккей: Россия | ТАСС

«Норильский Никель» стал новым спонсором Ночной хоккейной лиги

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Новым генеральным партнером любительского турнира Ночной хоккейной лиги стала компания «Норильский Никель». Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор турнира Игорь Бахмутов.

В четверг состоялась жеребьевка финала шестого фестиваля среди любительских команд Ночной хоккейной лиги. В церемонии приняли участие президент лиги Александр Якушев, генеральный директор Игорь Бахмутов и заместитель министра спорта Марина Томилова.

«Компания “Норильский Никель” стала генеральным партнером Ночной хоккейной лиги. А Владимир Потанин (глава компании) возглавил фонд развития НХЛ. Он и сам часто принимает участие в турнире», — сказал Бахмутов.

Ночная хоккейная лига — любительская спортивная организация. Задача, которая перед ней стоит — развитие массового хоккея в стране. Участие в чемпионате лиги могут принять все желающие из всех регионов России. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта РФ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

Правительство Ростовской области намерено продать ФК "Ростов"

"Альфа-Банк" готов рассмотреть выдачу кредита российскому ТВ на покупку телеправ ЧМ-2018

Российские легкоатлеты на Универсиаде-2017 смогут выступать под флагом FISU