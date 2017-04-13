Нападающий Лемтюгов признан лучшим хоккеистом омского «Авангарда»

Сегодня в 12:00 по омскому времени на официальном сайте «Авангарда» завершилось голосование, с помощью которого болельщики определяли лучшего игрока прошедшего сезона.

В итоге 51% голосов с большим отрывом от соперников набрал форвард Николай Лемтюгов. Отметим, что Лемтюгов лидировал сразу же, в день старта голосования.

В составе «Омских ястребов» лучшим был признан Антон Ковалев. В субботу, 15 апреля на торжественной церемонии в «Арене Омск» победители станут обладателями Приза имени тренера «Авангарда» Леонида Киселева.

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