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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29413937/
13 апреля 2017, 11:15 | Хоккей: Россия | СуперОмск

Нападающий Лемтюгов признан лучшим хоккеистом омского «Авангарда»

На сайте омского хоккейного клуба завершилось голосование за лучшего игрока сезона.

Сегодня в 12:00 по омскому времени на официальном сайте «Авангарда» завершилось голосование, с помощью которого болельщики определяли лучшего игрока прошедшего сезона.

В итоге 51% голосов с большим отрывом от соперников набрал форвард Николай Лемтюгов. Отметим, что Лемтюгов лидировал сразу же, в день старта голосования.

В составе «Омских ястребов» лучшим был признан Антон Ковалев. В субботу, 15 апреля на торжественной церемонии в «Арене Омск» победители станут обладателями Приза имени тренера «Авангарда» Леонида Киселева.

Напомним, год назад «Авангард» учредил приз лучшему хоккеисту сезона в составе первой, молодежной и детско-юношеских команд клуба. Награда носит имя легендарного омского тренера Леонида Георгиевича Киселева, который скончался в 2014 году.
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