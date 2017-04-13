Да Коста: поездка французских хоккеистов в Челябинск выдалась сложной

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Франции по хоккею непросто добиралась до Челябинска, где сыграет в матчах Евровызова с олимпийской командой России. Об этом ТАСС рассказал нападающий французов и московского ЦСКА Стефан Да Коста.

Олимпийская сборная России сыграет с французами 13 и 15 апреля на арене «Трактор» в Челябинске.

«Это была сложная поездка для нас. Мы прилетели сюда в четыре утра, долго были в воздухе, у нас была пересадка в Москве. Было непросто», — сказал Да Коста.

По словам форварда, результат для его команды в матче с россиянами не так важен. «Для нас важна стратегия, которой мы должны придерживаться в игре. Она заключается в том, чтобы делать как можно меньше ошибок, стараться играть в стиле плей-офф», — отметил Да Коста.

Нападающий рассказал об условиях подготовки к чемпионату мира, которая стартовала в начале апреля. «Мы провели непростые, в плане тренировок, пять дней. Это было нелегко для каждого, учитывая, что некоторые ребята закончили играть 1,5 месяца назад, но мы хотим показать все лучшее», — подчеркнул он.