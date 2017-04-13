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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29411733/
13 апреля 2017, 8:04 | Хоккей: Россия | Комсомольская правда

«Салават Юлаев» назвал окончательный состав тренерского штаба

В него вошли всего лишь два русских специалиста.

Главный тренер «юлаевцев» Эркка Вестерлунд собрал команду тренеров, с которыми он будет вести уфимских хоккеистов к Кубку Гагарина в следующем сезоне. Туда вошли четыре иностранных и два русских специалиста.

Непосредственными помощниками наставника «Салавата Юлаева» стали Ханну Вита, Томи Ламса и Николай Цулыгин. Вратарей «зеленой дружины» будет тренировать Вадим Тарасов, а следить за физической подготовкой уфимских хоккеистов — Ярмо Койвисто. Томас Вестерлунд (сын Эркки) назначен видеотренером.

— Самым титулованным специалистом нового тренерского штаба можно назвать Ханну Вирту. В качестве игрока он четырежды выигрывал чемпионат Финляндии и становился чемпионом мира, — уточнили в пресс-службе «Салавата Юлаева».

А вот русские специалисты — выходцы уфимского клуба. Цулыгин — чемпион России и экс-тренер «Толпара», Тарасов — золотой призер чемпионата России в составе «юлаевцев».
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