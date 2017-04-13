Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29411447/
13 апреля 2017, 7:23 | Хоккей: Россия | dostup1.ru

«Металлург» уступил СКА в третьем матче за Кубок Гагарина

Встреча прошла в среду в Санкт-Петербурге и завершилась победой СКА в овертайме.

Магнитогорский «Металлург» в гостях уступил санкт-петербургскому СКА в овертайме в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги — игра закончилась со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Зубарев (24:54) и Евгений Дадонов (92:45). У проигравших отличился Денис Казионов (39:54).

Отметим, этот матч стал самым продолжительным в финальных сериях плей-офф КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу СКА.

Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге 14 апреля.

«Хорошая игра, ребята все отдали. Хороший соперник, поэтому такая ситуация с действиями в первом периоде», — прокомментировал тренер «Магнитки» Илья Воробьев. В первом периоде гости нанесли три броска по воротам против 18 — у СКА.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

Рыбак провалился под лед на Смолино в Челябинске

Арестован 18-летний озерчанин, забивший инженера «Маяка» на разборках в Озерске

«Металлург» уступил СКА в третьем матче за Кубок Гагарина