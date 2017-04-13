«Металлург» уступил СКА в третьем матче за Кубок Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в гостях уступил санкт-петербургскому СКА в овертайме в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги — игра закончилась со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Зубарев (24:54) и Евгений Дадонов (92:45). У проигравших отличился Денис Казионов (39:54).

Отметим, этот матч стал самым продолжительным в финальных сериях плей-офф КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу СКА.

Следующий матч состоится в Санкт-Петербурге 14 апреля.

«Хорошая игра, ребята все отдали. Хороший соперник, поэтому такая ситуация с действиями в первом периоде», — прокомментировал тренер «Магнитки» Илья Воробьев. В первом периоде гости нанесли три броска по воротам против 18 — у СКА.