«Металлург» уступил СКА в третьем матче за Кубок Гагарина
Встреча прошла в среду в
Санкт-Петербурге и завершилась победой СКА в овертайме.
Магнитогорский «Металлург» в гостях уступил
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Зубарев (24:54) и Евгений Дадонов (92:45). У проигравших отличился Денис Казионов (39:54).
Отметим, этот матч стал самым продолжительным в финальных сериях
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу СКА.
Следующий матч состоится в
«Хорошая игра, ребята все отдали. Хороший соперник, поэтому такая ситуация с действиями в первом периоде», — прокомментировал тренер «Магнитки» Илья Воробьев. В первом периоде гости нанесли три броска по воротам против 18 — у СКА.
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