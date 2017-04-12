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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29400759/
12 апреля 2017, 11:43 | Хоккей: Россия | Комсомольская правда

Анатолий Емелин покидает пост помощника главного тренера «Салавата Юлаева»

Этой должности специалист лишился из-за незнания английского языка.

Этой должности специалист лишился <nobr>из-за </nobr>незнания английского языка. Увеличить
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Языковой барьер помешал Анатолию Емелину продолжить работу в тренерском штабе «Салавата Юлаева». Из-за незнания английского языка специалист не сможет взаимодействовать с новым наставником уфимской ледовой дружины Эрккой Вестерлундом, который подписал контракт с «Салаватом» на два года.

— С вратарями будет работать Вадим Тарасов. Анатолий Емелин не останется, из русскоговорящих будет Николай Цулыгин. Остальных огласим чуть позже, есть некоторые юридические моменты. Емелин полностью покидает систему клуба, — рассказал «Чемпионату» генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд.
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