Анатолий Емелин покидает пост помощника главного тренера «Салавата Юлаева»
Этой должности специалист лишился
из-за незнания английского языка.
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Языковой барьер помешал Анатолию Емелину продолжить работу в тренерском штабе «Салавата Юлаева».
— С вратарями будет работать Вадим Тарасов. Анатолий Емелин не останется, из русскоговорящих будет Николай Цулыгин. Остальных огласим чуть позже, есть некоторые юридические моменты. Емелин полностью покидает систему клуба, — рассказал «Чемпионату» генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд.
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