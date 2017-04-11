Лучшим вратарём признан Александр Самойлов из «Красной Армии». 20-летний голкипер во второй раз подряд становится лучшим игроком своего амплуа в раунде плей-офф. Он провёл все три матча полуфинальной серии с «Кузнецкими Медведями» и пропустил девять шайб. Процент отражённых бросков — 87.



Лучшим защитником стал Вадим Кудако из «Алмаза». 20-летний игрок обороны также во второй раз подряд становится лучшим в своём амплуа. За четыре матча серии с «Реакторос» он набрал 5 (3+2) очка.



Лучшим нападающим признан Семён Кошелев из «Красной Армии». 21-летний форвард провёл все три матча в серии с «Кузнецкими Медведями», набрав 7 (5+2) очка.



В финале встретятся «Красная Армия» и «Реактор».