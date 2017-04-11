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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29394825/
11 апреля 2017, 20:38 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Самойлов, Кудако и Кошелев — лучшие игроки третьего раунда плей-офф МХЛ

Молодёжная хоккейная лига определила лучших игроков третьего раунда плей-офф розыгрыша Кубка Харламова.

Лучшим вратарём признан Александр Самойлов из «Красной Армии». 20-летний голкипер во второй раз подряд становится лучшим игроком своего амплуа в раунде плей-офф. Он провёл все три матча полуфинальной серии с «Кузнецкими Медведями» и пропустил девять шайб. Процент отражённых бросков — 87.

Лучшим защитником стал Вадим Кудако из «Алмаза». 20-летний игрок обороны также во второй раз подряд становится лучшим в своём амплуа. За четыре матча серии с «Реакторос» он набрал 5 (3+2) очка.

Лучшим нападающим признан Семён Кошелев из «Красной Армии». 21-летний форвард провёл все три матча в серии с «Кузнецкими Медведями», набрав 7 (5+2) очка.

В финале встретятся «Красная Армия» и «Реактор».
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