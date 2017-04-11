Билеты на финал Кубка «Братины» раскупили в Усть-Каменогорске за один день
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Усть-Каменогорске практически за один день раскупили билеты на финальные игры Кубка «Братина» между местным «Торпедо» и хоккейным клубом «Динамо» из Балашихи.
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Домашние игры финальной серии пройдут в
Как сообщили Sputnik Казахстан в администрации Дворца спорта им. Бориса Александрова, официальные продажи билетов в кассах и на сайте Тикетон стартовали в 10:00 во вторник. Через три часа свободные места остались только на крайних трибунах.
«Люди действительно с утра стояли в очереди. Мы продали уже почти все билеты на два дня матча за полдня. Думаю, до пяти часов вечера продадим оставшиеся», — рассказал администратор дворца спорта.
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