Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29390639/
11 апреля 2017, 14:51 | Хоккей: Россия | Sports.kz

Билеты на финал Кубка «Братины» раскупили в Усть-Каменогорске за один день

В Усть-Каменогорске практически за один день раскупили билеты на финальные игры Кубка «Братина» между местным «Торпедо» и хоккейным клубом «Динамо» из Балашихи.

В <nobr>Усть-Каменогорске</nobr> практически за один день раскупили билеты на финальные игры Кубка <span class=error>Братина</span> между местным <span class=error>Торпедо</span> и хоккейным клубом Динамо из Балашихи. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Домашние игры финальной серии пройдут в Усть-Каменогорске 13-го и 14 апреля. «Торпедо» впервые в своей истории пробился в финал Кубка «Братины».

Как сообщили Sputnik Казахстан в администрации Дворца спорта им. Бориса Александрова, официальные продажи билетов в кассах и на сайте Тикетон стартовали в 10:00 во вторник. Через три часа свободные места остались только на крайних трибунах.

«Люди действительно с утра стояли в очереди. Мы продали уже почти все билеты на два дня матча за полдня. Думаю, до пяти часов вечера продадим оставшиеся», — рассказал администратор дворца спорта.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Федерация хоккея России подписала партнерское соглашение с «Тотал Восток»

Федерация хоккея России подписала партнерское соглашение с «Тотал Восток»

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Федерация хоккея России (ФХР) в рамках пресс-конференции в ТАСС подписала трехлетнее партнерское соглашение с компанией «Тотал Восток» (дочерним предприятием французского концерна «Тоталь»). Подписи под контрактом поставили глава ФХР Владислав Третьяк и генеральный директор «Тотал Восток» Фабьен Вуазен.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Экс-тренер Тайсона сделал прогноз на возможный реванш Головкин - Джейкобс

СМИ сообщили, что Головкин не будет драться с Сондерсом

Хулио Сесара Чавес: «Кто этот цыпленок? Это u201eКанелоu201c. Он боится GGG и Чавеса!»