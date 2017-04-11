Федерация хоккея России подписала партнерское соглашение с «Тотал Восток»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно договору, «Тотал Восток» получает права на использование статусов официального партнера ФХР и национальной мужской сборной России, а также право использовать совместный логотип и хоккейную тематику в своих рекламных компаниях. Помимо этого, компания получит возможность проводить маркетинговые мероприятия для аудитории хоккейных болельщиков. На домашних матчах национальной команды в рамках Еврохоккейтура логотип «Тоталь» будет присутствовать на борту, льду и скамейках штрафников.

«Мы благодарны компании “Тотал Восток” за проявленный интерес к российскому хоккею и рассчитываем на продуктивное сотрудничество, которое поспособствует популяризации этого вида спорта и подарит еще больше поводов для гордости болельщикам национальной сборной, — сказал Третьяк. — Хоккей — это не только спорт высоких достижений, но и здоровье нации. Президент подчеркнул, что нужно иметь спонсоров; ФХР имеет двух иностранных спонсоров, мы и дальше продолжим работать в этом направлении».

«Это знаменательный день для нашей компании. Мы в очередной раз подчеркиваем, что Россия является для нас стратегическим рынком, и партнерство с федерацией хоккея позволит нам рассказать о продуктах бренда более широкому потребителю. Стремление к победам, постоянное совершенствование — это качества, присущие как хоккею, так и компании «Тотал Восток», — добавил Вуазен.

Компания «Тотал Восток» поставляет на российский рынок автомобильные смазочные материалы и технические жидкости, индустриальные масла и смазки.