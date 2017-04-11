«Магнитка» взяла верх над СКА в финале Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина против питерского СКА. Поединок, проходивший 10 апреля на Южном Урале, завершился со счетом 3:1, передает «Уралинформбюро».

В составе «Магнитки» отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала. За гостей забил Вадим Шипачев.