Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29384581/
11 апреля 2017, 8:21 | Хоккей: Россия | ИА УралИнформБюро

«Магнитка» взяла верх над СКА в финале Кубка Гагарина

Счет в серии вновь равный.

Магнитогорский «Металлург» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина против питерского СКА. Поединок, проходивший 10 апреля на Южном Урале, завершился со счетом 3:1, передает «Уралинформбюро».

В составе «Магнитки» отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала. За гостей забил Вадим Шипачев.

Предыдущий матч, состоявшийся в Магнитогорске 8 апреля, СКА выиграл со счетом 5:4. Таким образом, в финальной серии до четырех побед сейчас вновь паритет — 1:1. Следующие две игры будут проходить в Санкт-Петербурге 12 и 14 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
11 апреля

В Тюмени на дороге образовался метровый провал

Екатеринбургские газовики демонстрируют свое мастерство

"Газпром добыча Ямбург" открыл выставку "Арт-мусор"