«Магнитка» взяла верх над СКА в финале Кубка Гагарина
Счет в серии вновь равный.
Магнитогорский «Металлург» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина против питерского СКА. Поединок, проходивший 10 апреля на Южном Урале, завершился со счетом 3:1, передает «Уралинформбюро».
В составе «Магнитки» отличились Ян Коварж, Владислав Калетник и Томми Сантала. За гостей забил Вадим Шипачев.
Предыдущий матч, состоявшийся в Магнитогорске 8 апреля, СКА выиграл со счетом 5:4. Таким образом, в финальной серии до четырех побед сейчас вновь паритет — 1:1. Следующие две игры будут проходить в
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