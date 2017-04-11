ХК «Сибирь» подтвердил назначение нового тренера
Стало известно имя нового главного тренера ХК «Сибирь», им стал Павел Зубов, информация опубликована на сайте новосибирского хоккейного клуба.
Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сибирь» назначен Павел Зубов, который последние два сезона работал ассистентом главного тренера нашего клуба.
Свою тренерскую карьеру Павел Зубов начал в Беларуси в команде «Металлург» из Жлобина, оттуда он перешел в «Сибирь» с должности главного тренера.
Напомним, 20 февраля Андрей Скабелка подал в отставку с поста главного тренера хоккейного клуба «Сибирь». 18 февраля «Сибирь» завершила сезон 2016/2017 — в заключительном матче «Сибирь» в Екатеринбурге обыграла «Автомобилист» в серии послематчевых бросков со счетом 2:1. Таким образом, новосибирская команда лишилась шансов на выход в
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