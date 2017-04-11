ХК «Сибирь» подтвердил назначение нового тренера

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сибирь» назначен Павел Зубов, который последние два сезона работал ассистентом главного тренера нашего клуба.

Свою тренерскую карьеру Павел Зубов начал в Беларуси в команде «Металлург» из Жлобина, оттуда он перешел в «Сибирь» с должности главного тренера.