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10 апреля 2017, 22:02 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

«Реактор» вышел в финал Кубка Харламова, где встретится с «Красной Армией»

«Реактор» одержал победу над «Алмазом» в четвёртом матче полуфинала плей-офф МХЛ.

Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 4:1. Нижнекамская команда выиграла серию со счётом 3−1 и вышла в финал Кубка Харламова, где встретится с «Красной Армией».

В составе «Реактора» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Булат Шафигуллин и Рафаэль Бикмуллин, оформивший дубль. Единственный гол хозяев на счету Даниила Вовченко.
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