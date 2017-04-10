«Реактор» вышел в финал Кубка Харламова, где встретится с «Красной Армией»

Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 4:1. Нижнекамская команда выиграла серию со счётом 3−1 и вышла в финал Кубка Харламова, где встретится с «Красной Армией».



В составе «Реактора» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Булат Шафигуллин и Рафаэль Бикмуллин, оформивший дубль. Единственный гол хозяев на счету Даниила Вовченко.