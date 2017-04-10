«Реактор» вышел в финал Кубка Харламова, где встретится с «Красной Армией»
«Реактор» одержал победу над «Алмазом» в четвёртом матче полуфинала
плей-офф МХЛ.
Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 4:1. Нижнекамская команда выиграла серию со счётом 3−1 и вышла в финал Кубка Харламова, где встретится с «Красной Армией».
В составе «Реактора» заброшенными шайбами отметились Павел Порядин, Булат Шафигуллин и Рафаэль Бикмуллин, оформивший дубль. Единственный гол хозяев на счету Даниила Вовченко.
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