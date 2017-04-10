Далхейсен и Рымарев — лучший игроки финала плей-офф в ВХЛ
Комиссия по определению лучших хоккеистов Всероссийского соревнования по хоккею — «Чемпионат Высшей хоккейной лиги» сезона-2016/2017 на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов определила лауреатов ½ финала
плей-офф в номинациях: «лучший вратарь», «лучший защитник», «лучший нападающий», «лучший новичок».
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— лучшим голкипером признан Иван Бочаров (1995) из «Динамо» Балашиха, который сыграл в четырех победных матчах, отражая в среднем 96,7% бросков в створ ворот. Коэффициент надежности голкипера составил 0,88. В одном матче Иван оставил свои ворота в неприкосновенности.
— лучшим защитником стал Майк Далхейсен (1989) из «Торпедо», на счету которого в шести встречах 4 (1+3) очка при показателе полезности «+7».
— лучшим нападающим стал Евгений Рымарев (1988) из «Торпедо». Форвард за шесть игр заработал 6 (5+1) очков при показателе полезности «+5». Евгений отметился также двумя победными шайбами и
— лучшим новичком стал нападающий из «Динамо» Балашиха Антон Злобин (1993), на счету которого в четырех встречах 3 (1+2) очко при показателе полезности «+4».
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