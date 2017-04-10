— лучшим голкипером признан Иван Бочаров (1995) из «Динамо» Балашиха, который сыграл в четырех победных матчах, отражая в среднем 96,7% бросков в створ ворот. Коэффициент надежности голкипера составил 0,88. В одном матче Иван оставил свои ворота в неприкосновенности.



— лучшим защитником стал Майк Далхейсен (1989) из «Торпедо», на счету которого в шести встречах 4 (1+3) очка при показателе полезности «+7».



— лучшим нападающим стал Евгений Рымарев (1988) из «Торпедо». Форвард за шесть игр заработал 6 (5+1) очков при показателе полезности «+5». Евгений отметился также двумя победными шайбами и хет-триком.



— лучшим новичком стал нападающий из «Динамо» Балашиха Антон Злобин (1993), на счету которого в четырех встречах 3 (1+2) очко при показателе полезности «+4».