Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29380179/
10 апреля 2017, 18:16 | Хоккей: Россия | Sports.kz

Далхейсен и Рымарев — лучший игроки финала плей-офф в ВХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов Всероссийского соревнования по хоккею — «Чемпионат Высшей хоккейной лиги» сезона-2016/2017 на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов определила лауреатов ½ финала плей-офф в номинациях: «лучший вратарь», «лучший защитник», «лучший нападающий», «лучший новичок».

Комиссия по определению лучших хоккеистов Всероссийского соревнования по хоккею — Чемпионат Высшей хоккейной лиги сезона-2016/2017 на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов определила лауреатов ½ финала <nobr>плей-офф</nobr> в номинациях: лучший вратарь лучший защитник лучший нападающий лучший новичок. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— лучшим голкипером признан Иван Бочаров (1995) из «Динамо» Балашиха, который сыграл в четырех победных матчах, отражая в среднем 96,7% бросков в створ ворот. Коэффициент надежности голкипера составил 0,88. В одном матче Иван оставил свои ворота в неприкосновенности.

— лучшим защитником стал Майк Далхейсен (1989) из «Торпедо», на счету которого в шести встречах 4 (1+3) очка при показателе полезности «+7».

— лучшим нападающим стал Евгений Рымарев (1988) из «Торпедо». Форвард за шесть игр заработал 6 (5+1) очков при показателе полезности «+5». Евгений отметился также двумя победными шайбами и хет-триком.

— лучшим новичком стал нападающий из «Динамо» Балашиха Антон Злобин (1993), на счету которого в четырех встречах 3 (1+2) очко при показателе полезности «+4».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Экспертный совет Минспорта оценит выступление хоккеисток в минувшем сезоне 18 апреля

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Выступление женских сборных России по хоккею в минувшем сезоне будет подвергнуто анализу на заседании экспертного совета Минспорта РФ, которое состоится 18 апреля. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Болельщик рассказал о «закулисье» боя Головкин - Джейкобс

Анна Рева: «Батыр и Абылайхан стали примером для подражания не только для казахстанских детей, но и для канадских»

Санчес рассказал, когда может пройти реванш Головкина и Джейкобса