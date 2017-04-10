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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29380019/
10 апреля 2017, 17:59 | Хоккей: Россия | ТАСС

Экспертный совет Минспорта оценит выступление хоккеисток в минувшем сезоне 18 апреля

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Выступление женских сборных России по хоккею в минувшем сезоне будет подвергнуто анализу на заседании экспертного совета Минспорта РФ, которое состоится 18 апреля. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

«Заседание экспертного совета, посвященного женскому хоккею, состоится 18 апреля, — отметил собеседник агентства. — Дата проведения экспертного совета, на котором будут подведены итоги по мужскому хоккею, пока не определена».

Женская сборная России по хоккею на чемпионате мира, проходившем в начале апреля в американском Плимуте, заняла пятое место. В феврале российские хоккеистки стали золотыми призерами Универсиады в Алма-Ате.
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