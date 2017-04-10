Экспертный совет Минспорта оценит выступление хоккеисток в минувшем сезоне 18 апреля

«Заседание экспертного совета, посвященного женскому хоккею, состоится 18 апреля, — отметил собеседник агентства. — Дата проведения экспертного совета, на котором будут подведены итоги по мужскому хоккею, пока не определена».

Женская сборная России по хоккею на чемпионате мира, проходившем в начале апреля в американском Плимуте, заняла пятое место. В феврале российские хоккеистки стали золотыми призерами Универсиады в Алма-Ате.