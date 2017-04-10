Вотоловская: Контракт с главным тренером хоккеисток РФ Чистяковым должен быть продлен

Женская сборная России заняла пятое место на чемпионате мира 2017 года, завершившемся 7 апреля в американском Плимуте. Результат стал худшим для национальной команды в текущем олимпийском цикле (в прошлом году сборная России выиграла бронзу, в 2015-м заняла четвертое место). Чистяков возглавил сборную России в июне прошлого года, подписав однолетнее соглашение.

«Чистякову представит доклад на тренерском совете, после чего руководство ФХР будет принимать решение по вопросу продления контракта. Но, мне кажется, здесь не может быть сомнений: резких движений за десять месяцев до Олимпиады нам не нужно. Со своей стороны буду отстаивать продление контракта с Чистяковым, других кандидатур у нас просто нет. Тренер получил большой опыт в Плимуте, у него все получится», — сказала Вотоловская по телефону.

«Если говорить о результатах чемпионата мира, то на эти вещи я смотрю практично. В мировом рейтинге мы четвертые, это объективно наше место. В Плимуте мы стали пятыми, на одну строчку ниже — никакой трагедии здесь нет. Будем готовиться к Олимпиаде, пересматривать состав. Очевидно, что наступает смена поколений, и в Плимуте было видно, что возрастные игроки не взяли на себя роль лидеров, не смогли держать себя в форме до последних игр», — заключила Вотоловская.