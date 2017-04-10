Перелом позвоночника и посмертный орден. Судьба чемпионов «Локомотива"-2003

В начале XX века ярославский клуб доминировал в Суперлиге и был настоящим законодателем мод. «Локомотив» играл на новенькой «Арене-2000», а руководил командой тренер-иностранец. Вместе с Владимиром Вуйтеком «железнодорожники» выиграли два титула за два года. После уверенной победы над «Ак Барсом» в 2002 году ярославцы повторили успех, одолев «Северсталь». Череповецкая команда стала единственной, кому за два года удалось выиграть у «Локомотива» хотя бы один кубковый матч. Как регулярный чемпионат, так и плей-офф подопечные Вуйтека прошли уверенной походкой, подтвердив статус фаворитов. Андрей Коваленко стал обладателем «Золотой клюшки». Он же удостоился приза «мастер плей-офф». Самым результативным защитником чемпионата стал Александр Гуськов, а лучшим вратарём признан Егор Подомацкий.



ВРАТАРИ

Андрей Малков

Уроженец Кирово-Чепецка Малков снова, как и в предыдущем чемпионом сезоне, был сменщиком Егора Подомацкого. В «Локомотиве» отыграл три сезона, после чего сменил множество клубов, но твёрдым первым номером стал только в «Витязе» в сезоне-2005/06. В 2011-м завершил карьеру, отыграв последние матчи за белорусский клуб «Химик-СКА», а затем переключился на тренерскую деятельность. В настоящее время является тренером вратарей юниорской сборной России, принимает участие в матчах ветеранов.

Егор Подомацкий

К тому моменту Егор Подомацкий уже собрал полный комплект медалей: золото чемпионата страны, серебро чемпионата мира и олимпийскую бронзу, причём в Солт-Лейк-Сити Егор был единственным представителем Суперлиги. Сезон-2002/03 Подомацкий по статистике провёл чуть хуже, чем предыдущий, но снова стал человеком, чья надёжность на последнем рубеже принесла Ярославлю чемпионство. Выступал за «Локомотив» вплоть до 2008 года, после чего мелькал в клубах Высшей лиги. На протяжении четырёх последних лет Подомацкий работает тренером вратарей в молодёжном «Локо».



ЗАЩИТНИКИ

Алексей Васильев

Ещё один ярославский воспитанник, отыгравший за «Локомотив» более 10 сезонов. С 2011 по 2013 год защищал цвета нижегородского «Торпедо», но затем вернулся в стан «железнодорожников». Сыграл 479 матчей подряд в чемпионатах страны, установив рекорд и получив прозвище Железный человек. Сын Алексея, Никита, выступает на позиции защитника за команды школы «Локомотив».

Сергей Жуков

Уроженец Новосибирска Жуков отыграл за «Локомотив» 17 сезонов (912 матчей), стал участником четырёх чемпионатов мира, в 2006 году достаточно неожиданно для самого себя попал в сборную России на Олимпиаду в Турине. После сезона-2010/11 завершил карьеру, а два года назад получил должность в структуре «Локомотива» и занимается развитием новых методических программ для спортшкол.



Илья Горохов

Воспитанник ярославского хоккея, двукратный чемпион России в составе «Локомотива», двукратный обладатель кубка Гагарина в составе московского «Динамо». В мае 2016 года подписал однолетний контракт с «Сочи», в середине декабря перешёл в хабаровский «Амур». 18 февраля после матча с «Локомотивом» завершил карьеру профессионального хоккеиста.

Денис Гребешков

За два первых сезона в профессиональной карьере стал двукратным чемпионом России. Провёл более 200 матчей в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Нэшвилл», «Айлендерс» и «Эдмонтон», в составе сборной России стал двукратным чемпионом мира. В настоящее время — без контракта, но, по его словам, о завершении карьеры не объявлял и готов рассматривать предложения.

Александр Гуськов

Двукратный чемпион России в составе «Локомотива», за который отыграл в общей сложности восемь сезонов. В плей-офф-2009/10 стал лучшим снайпером-защитником КХЛ (6 голов). После Ярославля выступал за «Трактор», «Северсталь», «Нефтехимик» и «Авангард». Является рекордсменом «Локомотива» по голам среди защитников, а в истории отечественных чемпионатов уступает по этому показателю только Вячеславу Фетисову. Завершив карьеру, стал телевизионным ведущим и комментатором. Постоянный эксперт «Чемпионата».

Дмитрий Красоткин

Бессменный капитан «Локомотива», с которым «железнодорожники» снова стали чемпионами… Выступал за ярославский коллектив с 1990 по 2007 год, позже играл за «Северсталь» и минское «Динамо». Завершил карьеру в сезоне-2009/10 в составе «Крыльев Советов», а затем нашёл себя на тренерском поприще и второй год возглавляет «Локо», выступающий в МХЛ. В 2016 году Красоткин вместе с командой стал обладателем Кубка Харламова.



Евгений Королёв

Стал чемпионом в первый же сезон после возвращения в Россию из-за океана. Провёл в Ярославле ещё один сезон, после чего переехал в Череповец. Выступал за «Динамо», СКА и другие клубы, а заканчивал карьеру в Тольятти, когда «Лада» выступала в Высшей лиге. Перед тем как перебраться в волжский клуб, пропустил целый сезон. С 2014 по 2016 год, по признанию самого Королёва, проходил этап перезагрузки от игрока к тренеру. С приходом в «Барыс» Эдуарда Занковца стал помогать белорусскому специалисту, работая с защитниками астанинского клуба.

Андрей Первышин

Первый же сезон во взрослой карьере обернулся для Андрея Первышина золотыми медалями чемпионата страны. Однако на пик защитник вышел в «Ак Барсе», с которым стал трёхкратным чемпионом России. По итогам сезона-2008/09, когда казанцы взяли свой первый Кубок Гагарина, Первышин стал самым результативным защитником плей-офф и взял приз джентльмену года. При этом в сборную ведущий защитник «Ак Барса» не вызывался. Минувший сезон начинал в новокузнецком «Металлурге», но по ходу чемпионата перебрался в «Нефтехимик».

Карел Рахунек

Девять матчей чешского защитника за «Локомотив» в чемпионском сезоне — его первое появление в России. В дальнейшем Рахунек, который и в НХЛ был на хорошем счету, дважды возвращался в Ярославль, два сезона провёл за московское «Динамо», а попутно выиграл со сборной Чехии чемпионат мира. По праву считается одним из лучших защитников-легионеров в истории нашего хоккея. В сезоне-2010/11 был капитаном «Локомотива» и погиб с ярославской командой в авиакатастрофе под Туношной.

Андрей Стонкус

На следующий сезон после чемпионского Стонкус получил тяжелейшую травму. В матче с магнитогорским «Металлургом», при счёте 7:1 в пользу ярославцев, чех Томаш Хлубна грубо сыграл против защитника «Локомотива». Последствия оказались страшнее, чем можно было представить. Стонкус получил перелом позвоночника со смещением и чудом избежал поражения нервной системы. Клуб оплатил Андрею сложное лечение, а уже в следующем сезоне он попытался вернуться в хоккей, отыграв сезон за вторую команду «Локомотива». Стонкус провёл ещё несколько сезонов в Высшей лиге, но из-за отсутствия предложений завершил карьеру в 24 года и стал детским тренером.

Радик Тесаржик

Тот самый сезон так и остался для чешского защитника единственным в России. Тесаржик перешёл в «Локомотив» в разгар чемпионата, а после того как взял золото, вернулся на родину, где и провёл всю оставшуюся карьеру. Лишь на один сезон Радик отлучался в соседнюю Словакию, чтобы примерить форму «Слована». Завершил карьеру в 2016 году, а его последним клубом был «Всетин» из третьей чешской лиги.

Дмитрий Фахрутдинов

Воспитанник ярославского хоккея в сезоне-2002/03 не только дебютировал за «Локомотив» с золотых медалей, но и сыграл за сборную России на молодёжном чемпионате мира. В дальнейшем карьера Фахрутдинова складывалась не столь успешно. Дмитрий в основном выступал за клубы Высшей лиги, отметившись в Нижнем Тагиле, Хабаровске, Перми и других городах. Последние три года играет на Сахалине за одноимённую команду в Азиатской хоккейной лиге.



Андрей Соболев

Уроженец Ярославля провёл в родном городе практически всю карьеру и снискал любовь болельщиков, считаясь одним из самых мужественных игроков команды. Лишь ближе к её завершению Соболев на непродолжительное время отлучался в «Спартак» и «Торпедо», два года провёл в пензенском «Дизеле», но завершил хоккейный путь всё равно дома, в составе ХК «Рыбинск». В настоящее время — тренер ДЮСШ «Локомотив».

Мартин Штрбак

«Локомотив» был первым российским клубом в карьере высоченного словацкого защитника, который провёл почти 250 матчей в российской Суперлиге и чуть больше сотни — в КХЛ. Отыграв два сезона в Ярославле, Штрбак совершил попытку прорваться в НХЛ, но, сменив за один сезон три заокеанских клуба, вернулся в Россию. Последней российской командой Штрбака стало московское «Динамо», затем были попрадский «Лев» и шведский «Рёгле». Год назад после трёх сезонов в родном «Кошице» Мартин завершил карьеру. Входил в штаб Мирослава Шатана, комплектовавшего сборную Европы на Кубке мира.



НАПАДАЮЩИЕ

Владимир Антипов

Один из самых титулованных хоккеистов страны. Пятикратный чемпион России, трижды выигрывавший Суперлигу вместе с «Локомотивом» и два раза — с «Салаватом Юлаевым». Вместе с уфимской командой стал также обладателем Кубка Гагарина. После «Салавата» успешно выступал за «Трактор» и «Северсталь», но в сезоне-2014/15 не получил контрактного предложения и вместе с Олегом Квашой, Дмитрием Власенковым, Дмитрием Быковым и Михаилом Любушиным тренировался с софийским ЦСКА. Антипов владеет большим автосервисом в Ярославле, занимается детьми-хоккеистами, а год назад выиграл чемпионат мира среди ветеранов. Ярославское «Торпедо» с Антиповым в роли капитана одержало победу в турнире Carha World Cup 2016, который проходил в апреле в Виндзоре.



Антон Бут

Харьковчанин Бут вместе с «Локомотивом» стал двукратным чемпионом России, постоянно привлекался в российскую сборную на этапы Евротура. В 2006 году сменил «Локомотив» на питерский СКА, где отыграл четыре сезона, затем транзитом через «Магнитку» и «Югру» вернулся в Ярославль. В сезоне-2014/15 провёл пять матчей за «Северсталь», спустя месяц клуб расторг контракт. Один из экспертов «Чемпионата».

Вячеслав Буцаев

Один из известнейших российских нападающих. Олимпийский чемпион Альбервилля-1992, чемпион мира — 1993. Провёл больше сотни матчей в НХЛ, выступая за «Филадельфию», «Сан-Хосе», «Анахайм», «Оттаву» и «Тампу». Поиграв за океаном, вернулся в Россию и в составе «Локомотива» дважды стал чемпионом страны. С мая 2014 по март 2017 года был главным тренером ХК «Сочи». С фамилией Буцаева связана вся непродолжительная история сочинского клуба.



Юрий Буцаев

Младший брат Вячеслава Буцаева был в составе чемпионской «Лады», но провёл слишком мало матчей и медаль не получил. В «Локомотиве», куда Юрий приехал по ходу сезона, завершив свой заокеанский этап карьеры, его роль была куда значительнее. Впрочем, это был первый и последний сезон Буцаева-младшего в форме «Локомотива». В дальнейшем он сменил немало клубов, последним из которых был ЦСКА, который тренировал его старший брат. В 2009 году был приговорён финским судом к условному заключению за изнасилование. В настоящее время проводит мастер-классы для детей, появлялся на телевидении в качестве эксперта.

Дмитрий Власенков

Трёхкратный чемпион России. Всё золото, а также три бронзы выиграл в составе ярославского «Локомотива». Помимо ярославского клуба выступал за «Атлант», «Северсталь» и «Авангард», где был ассистентом капитана. В 2012 году последний раз появлялся в КХЛ, после чего засветился в чемпионате Казахстана и в составе болгарской «Софии». Постоянный эксперт «Чемпионата».

Константин Глазачев

Был одним из многочисленных молодых игроков «Локомотива», которые проводили первый сезон в Суперлиге. Если не считать полгода, проведённые в аренде в «Сибири», до 2007 года выступал в Ярославле, после чего пустился в путешествие по клубам. За семь лет Глазачев сменил девять клубов! Причём в его послужном списке значатся как такие гранды, как СКА и «Ак Барс», так и скромные клубы вроде «Югры». Предстоящий сезон Константин проведёт в «Спартаке». На данный момент восстанавливается после операции.



Андрей Коваленко

Знаменитый Русский Танк не нуждается в особом представлении. Коваленко провёл более 600 матчей в НХЛ, а вернувшись в Россию, успешно выступал за «Локомотив», «Авангард» и «Северсталь». Был настоящим лидером всех клубов, за которые выступал. После окончания карьеры игрока стал спортивным функционером и в настоящее время возглавляет профсоюз хоккеистов КХЛ.

Иван Непряев

Бронзовый призёр московского чемпионата мира — 2007, участник Олимпиады в Турине. Уроженец Ярославля, провёл в «Локомотиве» 10 сезонов, постоянно вызывался в сборную России на матчи Евротура. За три последних года карьеры сменил три клуба (СКА, ЦСКА, «Авангард»), но в Омске получил травму плеча и в настоящее время — без команды. О завершении карьеры не объявлял. Периодически появлялся в эфире КХЛ ТВ в качестве эксперта.

Сергей Немчинов

В 38 лет нападающий, отыгравший в НХЛ свыше 800 матчей, приехал доигрывать в Ярославль. Немчинов провёл в «Локомотиве» два сезона, за которые успел выиграть золото чемпионата России. Там же двукратный чемпион мира и обладатель кубка Стэнли завершил карьеру игрока. Немчинов в качестве тренера возглавлял молодёжную сборную России на чемпионате мира и Суперсерии, а в ЦСКА совмещал должности генерального менеджера и главного тренера. Впрочем, каких-то значимых успехов на этих постах он не добился. С 2005 года является директором усть-каменогорского «Торпедо», выступающего в Высшей лиге.

Ян Петерек

Первый европейский легионер в истории «Локомотива». Чешский форвард практически всю карьеру провёл на родине — исключением стали один сезон в Финляндии и три года, проведённых в «Локомотиве», за которые он стал двукратным чемпионом. Второй сезон в Ярославле пусть и принёс ему второе золото, индивидуально сложился менее удачно, чем первый. Затем Петерек вернулся в Чехию, где очень долго выступал за «Тршинец». В составе сборной Чехии принял участие в суперфинале Лиги Легенд.



Константин Руденко

Казахстанский хоккеист провёл в «Локомотиве» 11 сезонов, но в чемпионате-2001/02 сыграл лишь восемь матчей в «регулярке» и один — в плей-офф. В сезоне-2011/12 перешёл в «Атлант», приняв приглашение Николая Борщевского, затем четыре года выступал за «Барыс». Летом 2016 года астанинский клуб расторг контракт с Руденко и Краснослободцевым, но если Вадим нашёл себе работу в «Адмирале», то Константин по-прежнему остаётся без клуба.

Владимир Самылин

Габаритный центральный нападающий отыграл за команду из Ярославля более 600 матчей и из 16 сезонов на высшем уровне только два провёл в за пределами этого города. Трёхкратный чемпион России (1997, 2002, 2003), весной 2009 года награждён «Знаком почёта» за заслуги перед Ярославлем. В настоящее время работает директором СДЮШОР «Локомотив».

Вадим Шахрайчук

Воспитанник киевского «Сокола» к моменту своего первого чемпионства с «Локомотивом» успел поиграть в «Ак Барсе», «Авангарде» и немецком «Нюрнберге», а также стать многократным участником чемпионатов мира и олимпийской квалификации в составе сборной Украины. В Ярославле Шахрайчук провёл два золотых сезона, затем выступал за московское «Динамо», «Трактор», «Магнитку», «Торпедо». Четыре года назад завершил карьеру, после чего переключился на тренерскую работу. Шахрайчук работал в чемпионате Украины, а в конце марта 2017 года был назначен главным тренером новокузнецкого «Металлурга».



Александр Скугарев

Уроженец Ангарска приехал в «Локомотив» после нескольких лет выступлений в Хабаровске. Участник чемпионата мира 2004 года запомнился ярославским болельщикам своим трудолюбием и игрой на команду. После трёх сезонов в «Локомотиве» перешёл в «Ладу», где стал серебряным призёром Суперлиги, затем выступал за московское «Динамо», ЦСКА и «Барыс». Сезон-2009/10 полностью пропустил по семейным причинам, но затем вернулся в хоккей, подписав контракт с родным «Ермаком». Последним клубом Скугарева в сезоне-2011/12 был воронежский «Буран». Живёт в Москве, занимается бизнесом.

Александр Суглобов

Талантливый форвард оказался в «Локомотиве» в конце сезона-2000/01, перейдя в стан «железнодорожников» из «Салавата Юлаева». В чемпионский для ярославцев сезон Суглобов стал не только обладателем золота Суперлиги, но и победителем МЧМ в составе сборной России. Через год Александр уехал за океан, откуда вернулся спустя четыре сезона, но уже не в «Локомотив». Поиграв в СКА, ЦСКА, «Спартаке», «Торпедо», «Тракторе» и «Сибири», Суглобов завершил профессиональную карьеру, так и не раскрыв до конца свой потенциал. В настоящее время периодически участвует в благотворительных матчах, является главным тренером и основателем хоккейной школы для детей и взрослых Suglobov Hockey School.

Иван Ткаченко

Талантливый форвард, уроженец Ярославля и воспитанник школы «Локомотива». Рекордсмен «Локомотива» за всю историю клуба по количеству набранных очков (313), а также количеству голевых пасов (178). Серебряный призёр чемпионата мира — 2002 (3 гола, 2 передачи в 9 матчах). Погиб вместе с командой 7 сентября 2011 года при взлёте самолёта из ярославского аэропорта. После его гибели в авиакатастрофе выяснилось, что он, не раскрывая своего имени, оказывал крупную материальную помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Посмертно награждён «Орденом Ладошки» — почётным знаком детского признания, который вручается за милосердие, благотворительность и меценатство в пользу несовершеннолетних детей.



Павел Воробьёв

У воспитанника карагандинского «Строителя» получилась очень яркая карьера. После двух чемпионств подряд с «Локомотивом» Воробьёв уехал в НХЛ, где сверкнул в «Чикаго». Затем вернулся в Россию, где сменил множество команд КХЛ. В сезоне-2013/14 перебрался в Высшую лигу, подписав контракт с ХК «Рязань», а сейчас блестяще выступает в Британской элитной хоккейной лиге, играя за «Эдинбург Кэпиталз» (50 очков в 50 матчах).

Григорий Шафигулин

Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира выступал за родной «Локомотив» до 2007 года. С московским «Динамо» стал двукратным обладателем кубка Гагарина, после чего его карьера пошла на спад. Последние сезоны Шафгулин проводил в клубах-аутсайдерах: «Амуре» и «Спартаке». В межсезонье прошёл просмотр в московском «Динамо», даже подписал контракты, но помешали проблемы со здоровьем — рецидив травмы колена. В минувшем сезоне Шафигулин оставался безработным, но завершать карьеру игрока пока не планирует. Недавно признался, что ему интересна тренерская деятельность.