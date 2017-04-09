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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29368006/
9 апреля 2017, 18:00 | Хоккей: Россия | Спорт-Экспресс

Раил Якупов: «Ариада» продолжит играть в ВХЛ, но сотрудничество прекращаем

Директор «Нефтехимика» Раил Якупов заявил о прекращении сотрудничества с «Ариадой», но не подтвердил информацию о снятии команды из Волжска с чемпионата ВХЛ.

— «Ариада» продолжит играть в ВХЛ, но не под брендом «Нефтехимика», — сообщил Якупов. — Сотрудничество между нашими клубами прекращается.

— Как проходит работа по комплектации вашей команды на следующий сезон?

— Хотим сохранить тех, кто у нас есть и понять, как двигаться дальше. Переговоры с новыми игроками сможем вести с 30 апреля. (Евгений БЕЛОУСОВ).
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