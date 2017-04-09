Раил Якупов: «Ариада» продолжит играть в ВХЛ, но сотрудничество прекращаем

— «Ариада» продолжит играть в ВХЛ, но не под брендом «Нефтехимика», — сообщил Якупов. — Сотрудничество между нашими клубами прекращается.

— Как проходит работа по комплектации вашей команды на следующий сезон?

— Хотим сохранить тех, кто у нас есть и понять, как двигаться дальше. Переговоры с новыми игроками сможем вести с 30 апреля. (Евгений БЕЛОУСОВ).