Стал известен календарь матчей «Торпедо» в финале Кубка Братины

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За главный трофей поборются «Торпедо» из Усть-Каменогорска и «Динамо» из Балашихи (Московская область). Серия продлится до четырех побед одной из команд.

В полуфинале «Торпедо» со счетом 4:2 обыграло тюменский «Рубин», а «Динамо» не оставило шансов курганскому «Зауралью» — 4:0. Для обеих команд выход в финал уже является самым значимым достижением за годы участия в ВХЛ.

Серия между «Торпедо» и «Динамо» стартует в Усть-Каменогорске. Матчи пройдут 13 и 14 апреля и начнутся в 16:30 по времени Астаны. Третьи и четвертые игры состоятся в Балашихе 17 и 18 апреля и стартуют в 22:00 по астанинскому времени.

В случае если команды не выявят победителя по итогам четырех встреч, пятый матч пройдет в Усть-Каменогорске, шестой — в Балашихе, а седьмой — снова на площадке казахстанского клуба (21, 23 и 25 апреля cсоответственно).

В регулярном чемпионате «Торпедо» заняло первое место, а «Динамо» финишировало на шестой строчке.

Главный трофей ВХЛ Кубок Братины из казахстанских команд ранее выигрывала «Сарыарка» — в сезоне 2013/14. В этом году карагандинцы выбыли из борьбы в четвертьфинале, уступив «Зауралью» (2:4).