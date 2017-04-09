Стал известен календарь матчей «Торпедо» в финале Кубка Братины
Высшая хоккейная лига (ВХЛ) опубликовала календарь финальных матчей Кубка Братины, передает корреспондент Vesti.kz.
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За главный трофей поборются «Торпедо» из
В полуфинале «Торпедо» со счетом 4:2 обыграло тюменский «Рубин», а «Динамо» не оставило шансов курганскому «Зауралью» — 4:0. Для обеих команд выход в финал уже является самым значимым достижением за годы участия в ВХЛ.
Серия между «Торпедо» и «Динамо» стартует в
В случае если команды не выявят победителя по итогам четырех встреч, пятый матч пройдет в
В регулярном чемпионате «Торпедо» заняло первое место, а «Динамо» финишировало на шестой строчке.
Главный трофей ВХЛ Кубок Братины из казахстанских команд ранее выигрывала «Сарыарка» — в сезоне 2013/14. В этом году карагандинцы выбыли из борьбы в четвертьфинале, уступив «Зауралью» (2:4).
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