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9 апреля 2017, 16:09 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

«Красная Армия» стала первым финалистом Кубка Харламова

Столичная «Красная Армия» стала первым участником финала плей-офф розыгрыша Кубка Харламова сезона- 2016/17.

Столичная Красная Армия стала первым участником финала <nobr>плей-офф</nobr> розыгрыша Кубка <span class=error>Харламова</span> сезона- 2016/17. Увеличить
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В третьем матче серии против «Кузнецких Медведей» команда Бориса Миронова обыграла соперника со счётом 2−4 и обеспечила себе четвертую финальную серию в истории. В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов, Иван Силаев, Семён Кошелев и Егор Филин. У новокузнечан отличились Егор Жданов и Кирилл Зиновьев.

«Кузнецкие Медведи» стали обладателями бронзовых наград.

Третий матч противостояния в Новокузнецке прошёл с аншлагом — встречу посетило 7 533 зрителя. Серия до трёх побед завершилась сухой победой «Красной Армии», которая ждёт соперника по финалу. В сезоне-2010/11 молодёжная дружина ЦСКА стала обладателем Кубка Харламова.
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