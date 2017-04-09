«Красная Армия» стала первым финалистом Кубка Харламова

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В третьем матче серии против «Кузнецких Медведей» команда Бориса Миронова обыграла соперника со счётом 2−4 и обеспечила себе четвертую финальную серию в истории. В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов, Иван Силаев, Семён Кошелев и Егор Филин. У новокузнечан отличились Егор Жданов и Кирилл Зиновьев.



«Кузнецкие Медведи» стали обладателями бронзовых наград.



Третий матч противостояния в Новокузнецке прошёл с аншлагом — встречу посетило 7 533 зрителя. Серия до трёх побед завершилась сухой победой «Красной Армии», которая ждёт соперника по финалу. В сезоне-2010/11 молодёжная дружина ЦСКА стала обладателем Кубка Харламова.