Новый иностранный тренер «Салавата Юлаева» прилетит в Уфу 17 апреля
УФА, 9 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Новый иностранный тренер уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд прилетит в Уфу 17 апреля, сообщает «БИЗНЕС Online».
60-летний финский специалист планирует познакомиться с инфраструктурой клуба, а также обсудить с руководством предсезонную подготовку.
Контракт «Салавата Юлаева» с финским тренером заключен в конце марта на два года.
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