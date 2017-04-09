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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/29365129/
9 апреля 2017, 14:40 | Хоккей: Россия | ИА Башинформ

Новый иностранный тренер «Салавата Юлаева» прилетит в Уфу 17 апреля

УФА, 9 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Новый иностранный тренер уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд прилетит в Уфу 17 апреля, сообщает «БИЗНЕС Online».

60-летний финский специалист планирует познакомиться с инфраструктурой клуба, а также обсудить с руководством предсезонную подготовку.

Контракт «Салавата Юлаева» с финским тренером заключен в конце марта на два года.
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